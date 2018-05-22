Donör Uğur Biren'den kanserle mücadeleye katkı

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda kan örneği vererek kayıt yaptıran Uğur Biren, ilik nakli bekleyen yetişkin bir erkek hastaya kök hücre bağışı yaparak hayata ikinci kez başlayabilmesi için umut oldu. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz hafta ilik nakline ihtiyacı olan ve kendisini tanımasa da yetişkin bir erkek hastaya kök hücre bağışında bulunan Uğur Biren, örnek bir davranışta bulunmuştur. Uğur Biren yaptığı açıklamada; donör olacağını ilk öğrendiği andan itibaren hiç tereddüt etmeden gönüllü olduğunu vurgulamış ve işlemin kimseyi korkutmaması gerektiği bilgisini vermiştir. Ve açıklamasında ayrıca kanserle mücadele eden tüm hastaların bir an önce sağlıklarına kavuşması dilediğini söylemiştir.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden bu yana yürüttüğü gönüllü donör bağış kampanyalarıyla yaklaşık 42.000 kişiden ücretsiz olarak kan ve tükürük örneği almış ve alınan bu örneklerden 55 kişi kök hücre bağışında bulunmuştur.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, kök hücre bağışı yaklaşık 4 saat süren ve kan alımına benzer bir işlemdir. Kök hücreler özel bir cihaz yardımı ile ayrıştırılır. Uzun süredir uygulanmakta olan bu yöntemin verici için hiçbir tehlike taşımadığı kanıtlanmıştır.

Eğer siz de kemik iliği donör kaydı yapmak isterseniz, 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmanız yeterlidir.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek olmamaktadır. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler Karşısı’nda bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan, Girne’de Tunççevik Hastanesi ve Talat Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’ndan, Mağusa ve İskele bölgesinde ise tıp merkezlerinden alınmaktadır.

Daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşabilirsiniz.”