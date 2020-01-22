Domuz Gribi ile Normal Gribin Farkları Nedir?

Son dönemde influenza (grip) salgınında artış olduğunu belirten uzmanlar, geçmeyen hırıltılı öksürük, yüksek ateş, burun akıntısı, yorgunluk gibi belirtileri olan kişilerin uzmana başvurması gerektiğine vurgu yaptı. Uzmanlar, her grip vakasına ‘domuz gribi’ denilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Influenza’nın alt grupları

Doç.Dr. Ezel Taşdemir, “Her vakaya ‘domuz gribi’ dememiz doğru değil. Influenza A, B, C şeklinde virüs alt grupları olan bir virüstür. Domuz gribi de zaten influenzanın A grubunda olan H1N1 virüsüdür. Özel testler yapılarak tanı konulabilir. Fakat şu aralar gördüğümüz grip salgınlarının çoğu influenza B dediğimiz, bildiğimiz basit gribal enfeksiyondur. Influenza’nın bu alt tiplerini ayırt etsek de tedavide aslında ortak karar vermekteyiz. Fakat komplikasyon açısından H1N1 virüsü biraz daha immunosit veya kronik hastalıkları olan ileri yaş grupları ve çocuklarda biraz daha ağır seyrettiği için hastaları bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Yüksek ateş, hırıltılı öksürük ve burun akıntısı

Influenza belirtilerini anlatan Taşdemir, “Yaygın vücut ağrıları, yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı ve genel kırgınlıkla ortaya çıkar. Aslında hepsinin özellikleri ortaktır. Fakat hastalık seyir esnasında saydığım grup hastalarda komplikasyonlar yönünden biraz daha dikkatli olmak gerekir. Komplikasyonlar açısından hastalarımızı uyarıyoruz. İnatçı, geçmeyen hırıltılı öksürükler, solunum güçlükleri, düşmeyen ateş olursa mutlaka uzmanlara danışmaları gerekiyor. Hastalara genellikle anti-gribal tedavi uygulamaktayız” diye konuştu.

DOMUZ GRİBİ (H1N1) DAMLACIKLAR YOLUYLA YAYILIR

H1N1 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında havaya atılan damlacıklar yoluyla yayılır. Sağlıklı bir insan kirli hava veya yüzeyle temas ettiğinde, virüs vücuda girer.

H1N1 GRİP BULAŞICIDIR

Bu hastalık oldukça bulaşıcıdır ve enfekte kişiden diğer sağlıklı kişilere hızla yayılır. Virüs kirli hava ve yüzeylerden yayılır.

Kendinizi bu virüsle temastan korumak için, enfekte insanlardan uzak durun, düzenli olarak ellerinizi sabunla yıkayın, ılık suda çamaşır yıkayın ve ofisinizi ve evinizi günlük dezenfektanla temizleyin.

H1N1 VİRÜSÜNÜN (DOMUZ GRİBİNİN) YAYILMASINI ÖNLEMENİN İPUÇLARI

H1N1 (domuz) gribine bağlı toplam ölüm sayısı her geçen gün arttığından, DSÖ, enfeksiyonu global bir salgın olarak ilan etmiştir. Bu nedenle, önlemek için önlem almak önemlidir.

Ellerinizi günde birkaç kez sabun ve suyla yıkayın.

Seyahat ederken alkol bazlı el dezenfektanı bulundurun.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza sık sık ellerinizle dokunmaktan kaçının.

Herhangi bir gripten muzdarip insanlarla yakın temastan kaçının.

Vücudunuzun dinlenmesine yardımcı olmak için bol miktarda uyku alın.

Bol sıvı tüketin (temiz su ve ev yapımı meyve suları ve smoothie’ler).

Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda burnunuzu ve ağzınızı bir mendille örtün.

Grip mevsiminde, dışarı çıkarken bir yüz veya burun maskesi kullanın.

Kısmen kullanılmış dokuları taşımayın. Bir kez kullanıldığında, onları çöp kutusuna atın ve bir dahaki sefere ihtiyacınız olduğunda yeni bir doku alın.

Grip benzeri semptomlarla hastaysanız, evde kalın ve virüsü yaymaktan kaçının.

Ateşiniz varsa, rahatsızlığı azaltmak için alnınıza, kollarınıza ve bacaklarınıza serin bir kompres uygulayın.

Nefes almayı kolaylaştırmak için odanızda bir nemlendirici kullanın.

Ilık tuzlu su ile gargara yapmak boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Grip mevsimi boyunca, sarımsak, Hint bektaşi üzümü, zencefil, zerdeçal, aloe vera ve fesleğen gibi bağışıklık artırıcı gıdalar alımınızı artırın .

Günde birkaç bardak fesleğen, zencefil veya yeşil çay için.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için günde 1-2 bardak ılık zerdeçal sütü için.

Aktif olun ve sağlıklı kalmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için günlük egzersizler yapın.

H1N1 (domuz gribi) şüphesiyle hayatını kaybeden 2 çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Açıklamada “Domuz gribi artık mevsimsel grip ajanları arasında” denildi.

Antibiyotik kullanılmamalı

Laboratuvarda yapılan testlerle virüsün kolaylıkla tespit edilebildiğini söyleyen Dr. Fatih Öner Kaya , doktorun verdiği tedaviye uyulması gerektiğini belirterek, “Viral enfeksiyon olduğu için antibiyotik kullanılmamalı. Antibiyotikler bu virüsler üzerinde etkili değildir. Bu hastalığa özgü viral ilaçlarını doktor kontrolünde kullanmak gerekir. Doktor önermediği sürece hasta kendi kendisine kesinlikle antibiyotik kullanmamalı” dedi.

Kulak Burun Boğaz (KKB) Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, ’influenza virüsü’ ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Özer, özellikle kontrol altına alınmayan yüksek ateş, devam eden mide ve kas ağrılarında mutlaka doktora başvurulması gerektiğini belirtti. ‘Kuş ve domuz gribi’ gibi söylemlerine da açıklık getiren Dr. Özer, bu grip türlerini sağlıklı insanların atlatabileceğine dikkat çekti. İnfluenza virüsünün A-B-C şeklinde türleri olduğunu söyleyen Özer, “Daha önce de domuz gribi, kuş gribi gibi vakalara rastlanmıştı. Bireyin domuz gribinin olup olmaması önemli değil, domuz gribini normal sağlıklı bir insan da atlatabilir. Bu semptomatik tedaviler kendine iyi bakarak, istirahat ederek atlatılabilir ama risk altında olan grupların mutlaka hastaneye başvurması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Dr. Özer, “Her grip olan hasta hastaneye başvurmalı mı? Hayır. O zaman zaten hastanelere girecek yer olmazdı. Eğer bu şikayetlerimiz özellikle yüksek ateş, kontrol altına alınamıyorsa, ateş düşürücüler ve ağrı kesiciler bazen fayda etmeye bilir. Hastanın iştahı tamamen kesilip yeterli sıvı alamıyorsa, mide bulantısı çok arttıysa, kas ağrıları çok arttıysa, özellikle solunum sıkıntısı arttıysa, öksürük çok şiddetlendiyse mutlaka hastaneye başvurulması gerekiyor. Eğer başvurulmazsa, komplikasyon dediğimiz zatürre, orta kulak iltihapları gibi vücudu etkileyebilecek, hastane yatışını gerektirebilecek durumlara yol açabiliyor” diye konuştu.

Aslında her şeyden önce gripten korunmak için aşı mutlaka yapılmalı. Kimlere yapılmalı? Herkese değil, daha çok bu risk altında diye bahsettiğimiz bazı hasta gruplarımız var ya da insan grupları diyelim. 7 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri yaşlılar, ek hastalıkları olan şeker, kalp hastalıkları gibi ek hastalıkları olan hastalarımızın mutlaka eylül ve ekim aylarında aşı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla beraber tabii ki hastane çalışanlarımız da risk altında, bu arkadaşlarımızın da aşı olması gerekmektedir. Aşı tamamen korur mu? Hayır ama en azından şikayetlerin daha hafif geçmesine yol açar”

Halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza A (H1N1) tipi virüsün bulaştığı yüzeyde 2 ila 8 saat boyunca canlılığını koruyacağını belirten Uzm. Dr. Ceyda Kapıcıoğlu, “Yatak istirahati yapılmalı, bol sıvı alınmalı, eller sık sık yıkanmalıdır. Bakteriyel enfeksiyon gelişmedikçe antibiyotiklerin tedavide yeri yoktur” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevil Sapmaz Karabağ, havanın soğumasıyla hastanelerin acil servislerinde, grip hastaları nedeniyle yoğunluk yaşandığına dikkati çekti. Uyarılarda bulunan Karabağ, “Aşı her yıl ekim ayında yapılmalı ancak ülkemizde grip hastalığının en çok arttığı dönem, aralık ve ocak aylarıdır. Bu nedenle risk grubunda olan fakat aşı yaptırmamış kişiler, şubata kadar aşı yaptırabilirler” dedi.