Domateste limit üstü kalıntı tespit edildi

Taşpınar’da Kemal Günsel’e ait domateste limit üstü kalıntı tespit edilirken, bu ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde yerli ürünlerde sadece domateste limit üstü kalıntı çıkarken, ithal ürünlerin tümü temiz çıktı.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde 30 ithal ürünün tamamı temiz çıktı. 37 yerli üründen sadece Taşpınar’da Kemal Günsel’e ait domateste limit üstü kalıntı tespit edilirken, bu ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.



Geçen hafta yapılan analizlerde, limit üstü çıkan Gazimağusa’ da Ramazan Ateş'e ait kapya biber bu hafta yapılan analizde limit altına indiğinden hasadına izin verildi.