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Domateste limit üstü kalıntı tespit edildi

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Taşpınar’da Kemal Günsel’e ait domateste limit üstü kalıntı tespit edilirken, bu ürünün hasadı  bir sonraki analize kadar durduruldu

Domateste limit üstü kalıntı tespit edildi
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde yerli ürünlerde sadece domateste limit üstü kalıntı çıkarken, ithal ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan  analizlerde 30 ithal ürünün tamamı temiz çıktı. 37 yerli üründen sadece  Taşpınar’da Kemal Günsel’e ait domateste limit üstü kalıntı tespit edilirken, bu ürünün hasadı  bir sonraki analize kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan analizlerde, limit üstü çıkan Gazimağusa’ da Ramazan Ateş'e ait kapya  biber bu hafta yapılan analizde limit altına indiğinden hasadına izin verildi.

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Selgün Ticaret

İthal

Kırmızı Üzüm

Temiz

2

SVS Tic Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

3

SVS Tic Ltd.

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

4

SVS Tic Ltd.

İthal

Ayva

Temiz

5

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

6

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

7

Veli Karakuş

İthal

Elma(Golden)

Temiz

8

Veli Karakuş

İthal

Elma(Stk)

Temiz

9

Nuri Ersoy

İthal

Karpuz

Temiz

10

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Ayva

Temiz

11

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Armut(S.M)

Temiz

12

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

13

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Çeri Dom.

Temiz

14

Köşe Ticaret

İthal

Elma(Golden)

Temiz

15

Köşe Ticaret

İthal

Elma(Stk)

Temiz

16

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(G.S)

Temiz

17

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

18

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Yeşil Şili Biber

Temiz

19

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

20

Nuri Ersoy

İthal

Yeşil Acı Biber

Temiz

21

Nuri Ersoy

İthal

Elma(Stk)

Temiz

22

Nuri Ersoy

İthal

Çeri Dom.

Temiz

23

SVS Tic Ltd.

İthal

Çeri Dom.

Temiz

24

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

25

SVS Tic Ltd.

İthal

Kırmızı Acı Biber

Temiz

26

SVS Tic Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

27

SVS Tic Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

28

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Erik

Temiz

29

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(Golden)

Temiz

30

Onbaşı İşl Ltd

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

Şengül Tosunoğlu

Yıldırım

Kavun

Temiz

32

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Kavun(Sera6)

Temiz

33

Mustafa Karagözlü

Yıldırım

Kavun(A)

Temiz

34

Cahit Vudalı

Yıldırım

Kavun

Temiz

35

Ramazan Ateş

Mağusa

Biber Kapya

Temiz

36

Fatma Sesigüzel

İskele

Enginar(ih)

Temiz

37

Mahmut Ekenleroğlu

İskele

Enginar(ih)

Temiz

38

Şerife G.civisilli

İskele

Enginar(ih)

Temiz

39

Gülten Kemal

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

40

Şebnem Beyaz

Güzelyurt

Valencia Portakal(İh)

Temiz

41

Süleyman Hayat

Tatlısu

Fasulye

Temiz

42

Mehmet Yavşan

Tatlısu

Fasulye

Temiz

43

Adem Çil

Tatlısu

Biber Kapya

Temiz

44

Adem Çil

Tatlısu

Roka

Temiz

45

Adem Çil

Tatlısu

Ispanak

Temiz

46

Sinem Kardana

Karşıyaka

Marul

Temiz

47

Bahire Usanmaz

Yedidalga

Domates

Temiz

48

Kemal Günsel

Taşpınar

Domates

Limit Üstü

49

Serhat Usanmaz

Yedidalga

Marul

Temiz

50

Ahmet Yozgat

Yedidalga

Domates

Temiz

51

Fikri Terkan

Alsancak

Biber(Sivri)

Temiz

52

Fikri Terkan

Alsancak

Patlıcan

Temiz

53

Hüseyin Muti

Alsancak

Biber(Dolmalık)

Temiz

54

Hüseyin Muti

Alsancak

Biber Kapya

Temiz

55

Sinem Kardana

Karşıyaka

Pazı

Temiz

56

Hasan Beşerler

Çayönü

Soğan

Temiz

57

Menteş Sertçe

İncirli

Pancar

Temiz

58

Ayşe Deniz

Beyardumu

Golyandro

Temiz

59

Mehmet Şahin

Beyardumu

Rokka

Temiz

60

Şebnem Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(ih)

Temiz

61

Sadık Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(ih)

Temiz

62

Erdoğan Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(ih)

Temiz

63

Salih Gürsoy

Sınırüstü

Enginar(ih)

Temiz

64

Mehmet Akkoyun

İskele

Enginar(ih)

Temiz

65

Emir Öztüren

Sınırüstü

Enginar(ih)

Temiz

66

Salime Kırşan

Mormenekşe

Enginar(ih)

Temiz

67

Ersoy Kırşan

Mormenekşe

Enginar(ih)

Temiz

68

Süleyman Özmındık

Akdoğan

Enginar(ih)

Temiz

                                              

   

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