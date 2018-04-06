Domateste limit üstü kalıntı tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde yerli ürünlerde sadece domateste limit üstü kalıntı çıkarken, ithal ürünlerin tümü temiz çıktı.
Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde 30 ithal ürünün tamamı temiz çıktı. 37 yerli üründen sadece Taşpınar’da Kemal Günsel’e ait domateste limit üstü kalıntı tespit edilirken, bu ürünün hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Geçen hafta yapılan analizlerde, limit üstü çıkan Gazimağusa’ da Ramazan Ateş'e ait kapya biber bu hafta yapılan analizde limit altına indiğinden hasadına izin verildi.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Selgün Ticaret
|
İthal
|
Kırmızı Üzüm
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
7
|
Veli Karakuş
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
8
|
Veli Karakuş
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
9
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Karpuz
|
Temiz
|
10
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Ayva
|
Temiz
|
11
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Çeri Dom.
|
Temiz
|
14
|
Köşe Ticaret
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
15
|
Köşe Ticaret
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Yeşil Şili Biber
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Kırmızı Şili Biber
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Yeşil Acı Biber
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy
|
İthal
|
Çeri Dom.
|
Temiz
|
23
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Çeri Dom.
|
Temiz
|
24
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Acı Biber
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
28
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl Ltd
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
Şengül Tosunoğlu
|
Yıldırım
|
Kavun
|
Temiz
|
32
|
Mustafa Karagözlü
|
Yıldırım
|
Kavun(Sera6)
|
Temiz
|
33
|
Mustafa Karagözlü
|
Yıldırım
|
Kavun(A)
|
Temiz
|
34
|
Cahit Vudalı
|
Yıldırım
|
Kavun
|
Temiz
|
35
|
Ramazan Ateş
|
Mağusa
|
Biber Kapya
|
Temiz
|
36
|
Fatma Sesigüzel
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
37
|
Mahmut Ekenleroğlu
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
38
|
Şerife G.civisilli
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
39
|
Gülten Kemal
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
40
|
Şebnem Beyaz
|
Güzelyurt
|
Valencia Portakal(İh)
|
Temiz
|
41
|
Süleyman Hayat
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
42
|
Mehmet Yavşan
|
Tatlısu
|
Fasulye
|
Temiz
|
43
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Biber Kapya
|
Temiz
|
44
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Roka
|
Temiz
|
45
|
Adem Çil
|
Tatlısu
|
Ispanak
|
Temiz
|
46
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Marul
|
Temiz
|
47
|
Bahire Usanmaz
|
Yedidalga
|
Domates
|
Temiz
|
48
|
Kemal Günsel
|
Taşpınar
|
Domates
|
Limit Üstü
|
49
|
Serhat Usanmaz
|
Yedidalga
|
Marul
|
Temiz
|
50
|
Ahmet Yozgat
|
Yedidalga
|
Domates
|
Temiz
|
51
|
Fikri Terkan
|
Alsancak
|
Biber(Sivri)
|
Temiz
|
52
|
Fikri Terkan
|
Alsancak
|
Patlıcan
|
Temiz
|
53
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Biber(Dolmalık)
|
Temiz
|
54
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Biber Kapya
|
Temiz
|
55
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Pazı
|
Temiz
|
56
|
Hasan Beşerler
|
Çayönü
|
Soğan
|
Temiz
|
57
|
Menteş Sertçe
|
İncirli
|
Pancar
|
Temiz
|
58
|
Ayşe Deniz
|
Beyardumu
|
Golyandro
|
Temiz
|
59
|
Mehmet Şahin
|
Beyardumu
|
Rokka
|
Temiz
|
60
|
Şebnem Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
61
|
Sadık Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
62
|
Erdoğan Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
63
|
Salih Gürsoy
|
Sınırüstü
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
64
|
Mehmet Akkoyun
|
İskele
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
65
|
Emir Öztüren
|
Sınırüstü
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
66
|
Salime Kırşan
|
Mormenekşe
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
67
|
Ersoy Kırşan
|
Mormenekşe
|
Enginar(ih)
|
Temiz
|
68
|
Süleyman Özmındık
|
Akdoğan
|
Enginar(ih)
|
Temiz