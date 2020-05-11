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Doktorlar, şüpheli hastalar hakkında Sağlık Bakanlığı’na online covid 19 bildirimi yapabilecek

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Sağlık Bakanlığı, ateş öksürük  nefes darlığı  gibi  şikayetlerle   doktora  başvuran  hastaların  covid 19  açısından  tetkik  edilmesi  gerektiğini  düşünen  doktorlar,  hastalarını   bildirim ağı  üzerinden hemen  Bakanlığa  bildirebilecek

Doktorlar, şüpheli hastalar hakkında Sağlık Bakanlığı’na online covid 19 bildirimi yapabilecek

Sağlık  Bakanlığı, olası  bir  Covid 19  vakasını   en kısa  sürede  tespit  etmek  için, doktorların şüpheli gördükleri hastalarını online olarak Bakanlığa bildirebileceğini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ateş öksürük  nefes darlığı  gibi  şikayetlerle   doktora  başvuran  hastaların  covid 19  açısından  tetkik  edilmesi  gerektiğini  düşünen  doktorlar,  hastalarını   bildirim ağı üzerinden hemen Bakanlığa  bildirebilecek. 
Bildirim sonrası  ateş  polikliniklerine  yönlendirilecek  hastaların  polikliniğe ulaşıp ulaşmadığı, yapılan  tetkikler,  hastasının  son  durumu  “1102” numaralı  telefon  aracılığı ile  öğrenilebilecek. 
Bakanlık   da   günlük  bildirilen  ateşli  vaka  sayılarında  artış olup  olmadığını, gönderilen  vakalara  neler  yapıldığını, zamanında  tespit  ederek  ona  göre   zaman kaybetmeden   gerekli  önlemleri  alacak. 
Bildirim şekliyle ilgili şunlar kaydedildi: 
“Doktorlar   sağlık  bakanlığının  web  sitesindeki  online  hizmetler  başlığı  altındaki    covid-19  bildirim   sekmesini  tıklayarak     sisteme  girebilecektir.
Sisteme girerken sorulan kullanıcı adı  ve  şifre   Tabipler birliği  aracılığı ile  tüm  doktorlarımıza   gönderilmiştir.
Bilindiği   üzere  Bulaşıcı Hastalıklar  yasasının  16.  Maddesi  gereği   bulaşıcı  hastalıkların bildirimi  yasal bir  zorunluluktur.
Bildirim için  tanının  kesinleşmesi  beklenmeden  olası vaka  tanımına  uyan her  hasta    anında   online  olarak  bildirilmelidir.
Ayrıca halkımız  da   covid 19  olma olasılığı  olan kişilerle ilgili  ihbarlarını   ihbar hattımızdan ( 1102   ) bizlere  bildirebileceklerdir.
Bu  bildirimler de değerlendirilip  gerekirse    bu  kişiler   ateş  polikliniklerine davet edilecek veya  alınacaklardır.”

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