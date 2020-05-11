Doktorlar, şüpheli hastalar hakkında Sağlık Bakanlığı’na online covid 19 bildirimi yapabilecek

Sağlık Bakanlığı, ateş öksürük nefes darlığı gibi şikayetlerle doktora başvuran hastaların covid 19 açısından tetkik edilmesi gerektiğini düşünen doktorlar, hastalarını bildirim ağı üzerinden hemen Bakanlığa bildirebilecek

Sağlık Bakanlığı, olası bir Covid 19 vakasını en kısa sürede tespit etmek için, doktorların şüpheli gördükleri hastalarını online olarak Bakanlığa bildirebileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ateş öksürük nefes darlığı gibi şikayetlerle doktora başvuran hastaların covid 19 açısından tetkik edilmesi gerektiğini düşünen doktorlar, hastalarını bildirim ağı üzerinden hemen Bakanlığa bildirebilecek.

Bildirim sonrası ateş polikliniklerine yönlendirilecek hastaların polikliniğe ulaşıp ulaşmadığı, yapılan tetkikler, hastasının son durumu “1102” numaralı telefon aracılığı ile öğrenilebilecek.

Bakanlık da günlük bildirilen ateşli vaka sayılarında artış olup olmadığını, gönderilen vakalara neler yapıldığını, zamanında tespit ederek ona göre zaman kaybetmeden gerekli önlemleri alacak.

Bildirim şekliyle ilgili şunlar kaydedildi:

“Doktorlar sağlık bakanlığının web sitesindeki online hizmetler başlığı altındaki covid-19 bildirim sekmesini tıklayarak sisteme girebilecektir.

Sisteme girerken sorulan kullanıcı adı ve şifre Tabipler birliği aracılığı ile tüm doktorlarımıza gönderilmiştir.

Bilindiği üzere Bulaşıcı Hastalıklar yasasının 16. Maddesi gereği bulaşıcı hastalıkların bildirimi yasal bir zorunluluktur.

Bildirim için tanının kesinleşmesi beklenmeden olası vaka tanımına uyan her hasta anında online olarak bildirilmelidir.

Ayrıca halkımız da covid 19 olma olasılığı olan kişilerle ilgili ihbarlarını ihbar hattımızdan ( 1102 ) bizlere bildirebileceklerdir.

Bu bildirimler de değerlendirilip gerekirse bu kişiler ateş polikliniklerine davet edilecek veya alınacaklardır.”