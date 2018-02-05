“Doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte biri önlenebilir”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte birinin önlenebileceğini belirterek, “Yine kanserlerin üçte birini erken tanı ile saptayabiliriz ve hayat kurtarabiliriz” dedi

Sağlık Bakanı Filiz Besim 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, herkesin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayata geçirmesinin ve erken tanı için yaş gruplarına uygun kanser taramalarını yaptırmalarının önemine işaret etti.

Besim, ”Kanser için her bireyin yapabilecekleri var ve hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” ifadesini kullandı.

“Sağlıklı ve dengeli beslenme, sigarasız yaşam, fiziksel aktivite, düzenli uyku her bireyin kanseri önlemekle ilgili bireysel sorumluluklarıdır” diyen Besim, hükümetlerin de toplumun sağlıklı çevrede yaşama, sağlıklı besine ulaşma, tedavi olanaklarına ulaşmasını sağlama ve doğru politikaları hayata geçirme sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Besim, vatandaşların kanser taramaları için 2235645 numaralı telefondan bilgi ve randevu alabileceklerini (meme, rahim ağzı ve kolon) belirterek, yine Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni arayarak 2276 numaralı iç hattan da erken tanı birimine ulaşılabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim mesajında, “Her yıl farklı bir temayla bu etkinliklerin yapıldığını, 2018’intemasının da, 'Yapabiliriz’, ‘Yapabilirim’” olduğunu belirtti.

Kanser mücadelesinin bir takım işi olduğunu dile getiren Besim,“Bireyler ve hükümetler el ele verirse ve herkes üzerine düşeni yaparsa aşılamayacak bir engel yoktur” dedi.

“BAKANLIK KAPSAMLI BİR KANSER KONTROL PLANI OLUŞTURMA AŞAMASINDA”

Bu anlamda sağlık Bakanlığı’nın Kapsamlı bir Kanser Kontrol Planı oluşturma aşamasında olduğunu söyleyen Besim, planın kanseri önleme, tedavi etme, erken teşhis edilmesini sağlama, hastaların yaşam kalitesini artırma ve rehabilitasyon gibi konuları içeren kapsamlı bir plan olacağını ifade etti.

Besim, Kanser mücadelesinde bulunulan noktayı görmek, öncelikleri saptamak, tanısal eksikleri gidermek, tedavi anlamında verilen hizmetlerdeki standardı oluşturmak açısından yıllık kanser raporlarının önemine de işaret etti.

Ülkede uluslararası standartlarda Kanser Kayıtçılığının yeni kurulduğunu hatırlatan Besim, çalışmaların devam ettiğini ve Nisan 2018 de bakanlık olarak beş yıllık kanser istatistiklerinin toplumla paylaşılacağını belirtti.

Besim, kanserin ülkede henüz bildirimi zorunlu olmadığı için verilerin ülke çapında toplanmasında sıkıntılar yaşandığını gördüklerini ve kanser hastalığı bildirim yasasının hayata geçmesi için hükümet olarak çalışacaklarını da sözlerine ekledi.