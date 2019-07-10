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Doğru diş fırçalama nasıl olmalı?

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Diş fırçalama sırasında en çok yapılan hatalardan biri “çok iyi temizlemeliyim” düşüncesiyle daha agresif ve dişlere zarar veren hareketlerdir. Dişlerimizi temizlerken, adeta banyo fayanslarının temizliği esnasında, aradaki kirleri çıkarır gibi sert hareketlerden kaçınmalıyız.

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Doğru diş fırçalama nasıl olmalı?
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 Detaylarını yazımız içerisinde bulabileceğiniz gibi ortalama 3 dk. süreyle büyük kısmında dairesel hareketler yaptığımız, fırça seçimimizle diş etlerine zarar vermediğimiz fırçalama en doğru uygulama olacaktı

 

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Genel kanı diş fırçasının fırça boyunca diş macunu sürecek oranda macun kullanmak olsa da bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanmanız yeterli olacaktır. Fırça uçları diş etlerinize bakacak şekilde 45° açıyla diş fırçanızı tutmalısınız. 

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Çok bastırmadan, nazikçe dairesel ve diş etinizden dişinize doğru hareketlerle, dişlerinizin dış yüzeylerini fırçalayabilirsiniz. Temel hareket yönümüz pembeden beyaza yani diş etinden dişe doğru olmalıdır. Aynı hareketleri iç yüzeyler için de yapmayı unutmayın. Yani yine diş etinden dişe hareketler. 

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Dişlerinizin çiğneme kısmı dediğimiz üst alanlarında ileri-geri çekme hareketini kullanabilirsiniz. Dilinizin yüzeyini de temizlemeyi ihmal etmeyin. Bu alan için kimi diş fırçalarının arka yüzünde özel bir tabaka kullanılır. Günde 2 kez 3’er dk. Fırçalama yapmalısınız. Fırçalama bittikten sonra diş macununu tükürmeniz yeterlidir. Ağzınızı su ile uzun süre çalkalayarak tükürmek diş macununun etkisini azaltacaktır.

 doÄru diÅ fÄ±rÃ§alama ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

 Diş fırçalama rutin bakım adımının en önemli parçası olsa da tek başına %100 yeterli diyemeyiz. Diş fırçanızın kıllarının yetişemediği ve dişlerinizin arasında kalan bakteriler ara yüz diş çürüklerinin başlıca sebeplerindendir. Her gün 1 defa kullanacağınız diş ipi, tam koruma için sizlere yardımcı olacaktır.Gargara vb. diğer ağız bakım ürünleri diş fırçalamanıza destek olabilecek nitelikteki ağız sağlığı uygulamalarıdır.

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Dişlerinizi doğru ve zamanında fırçalamadığınız müddetçe tek başına gargara ve türevi ürünler size yardımcı olmayacaktır. Birçok gargaranın, uzun süre kullanımının tat almada bozukluk, dişlerde renklenme gibi yan etkiler oluşturduğu bilinmelidir.Diş eti estetiği, pembe estetik için diş eti sağılığı çok önemlidir.Son olarak diş ve dişeti sağlığınız hakkında doğru bilgi almak, olası rahatsızlıkların önüne geçmek için 6 ayda bir düzenli olarak diş doktorunuza muayene olmanız gerektiğini hatırlatalım.

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