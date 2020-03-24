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Diyaliz hastasının koronavirüs testinin negatif çıktı

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Diyaliz hastasının koronavirüs testinin negatif çıktı

Sağlık Bakanlığı, virüs şüphesi bulunan diyaliz hastasının koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
“Bugün sosyal medyada yer alan korona virüsü şüphesi bulunan diyaliz hastası ile temas etmesi sonucu bazı sağlık çalışanlarını gözlem altına aldığımız iddiaları ile ilgili açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız. Mevzu bahis diyaliz hastasına gerekli tüm tetkikler yapılmış olup, sonuçları negatiftir.”

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