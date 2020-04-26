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Diyabetli kişilerde COVİD-19 daha ağır seyreder

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Ağır Covid-19 enfeksiyonu ile hastaneye giden kişilerin yaklaşık %25’inin diyabetli olduğunu hatırlatan Gökdoğan, diyabetli kişilerde virüse bağlı zatürre gibi ciddi komplikasyonlar ve ölüm riski bulunduğunu dile getirdi

Diyabetli kişilerde COVİD-19 daha ağır seyreder

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ),UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Feray Gökdoğan,Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranı açısından şeker hastalığının (diyabet) bir risk faktörü olduğunu kaydetti.

Ağır Covid-19 enfeksiyonu ile hastaneye giden kişilerin yaklaşık %25’inin diyabetli olduğunu hatırlatan Gökdoğan, diyabetli kişilerde virüse bağlı zatürre gibi ciddi komplikasyonlar ve ölüm riski bulunduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Gökdoğan, bunun nedeninin yüksek kan şekerinin bağışıklık sistemini zayıflatması ve enfeksiyonla etkili bir şekilde savaşamaması olduğunu dile getirerek, “Bunun tersi olarak,ağır enfeksiyonlarda kan şekerini yükseltebilir.” dedi. 

Ketoasidoz koması gelişebileceğinden kan şekerini ve ketonu en iyi şekilde izlemek gerektiğini kaydeden Gökdoğan, “Kan şekeri 8-12 saatte 280 mg yüksekse 2-4 saatte bir izlemelidir.  Kan şekeri 70 mg daha düşükse diyabetlinin yanında biri bulunmalı ya da iyi olmadığını başkalarına söylemelidir.Kendini iyi hissetmiyorsa, vücudun susuz kalmasından ve kan şekeri düşüklüğünden kaçınmak için sıvı ve şekerli yiyecekler almaya devam edilmelidir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gökdoğan, diyabetli  hastaların normal şekilde yemek yemesi gerektiğini belirterek, “Eğer yiyemiyorsa, karbonhidratlı içecekler, atıştırmalık ya da küçük yiyecekler (kuru tost, pilav, bisküvi ya da kraker, haşlanmış patates, dondurma ya da muhallebi) yenmeli; saat başı bir su bardağı içecek (250 ml) alınmalıdır.” dedi.

Eğer kusma ya da ishal varsa, sıvı ve elektroliti yerine koymak için sıvı alınmasının önemli olduğuna dikkat çeken Gökdoğan, ağız yoluyla alınan ilaçların ve insulinin dozunda değişiklik için hekim ya da diyabet eğitimcisi ile iletişime geçilmesi gerektiğini, eğer nefes darlığı, ağrı ya da ayak enfeksiyonu varsa, acil yardım alınması tavsiyesinde bulundu.

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