Diyabetli hastalara yaz önerileri

Diyabet (şeker) gibi kronik hastalığı olanların tatilde daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanları tatilcileri uyarıyor:

“Bir diyabet hastası çantasında hipoglisemi riskine karşı şeker ya da meyve suyu, ara öğün, kan şekeri ölçüm cihazı, eğer kullanıyorsa hap, insülin ve insülin iğne uçlarını bulundurmalı. Ama seyahatte bunları bagaja vermemeli, yanında taşımalı. Bu basit ama etkili bir püf noktası ve hayati önem taşıyor.”

İşte diyabetli hastaların yazı sağlıklı ve keyifli geçirmeleri için hayati öneriler.

Bol bol su için: Yeterli sıvı alamamak kan şekerinin yükselmesine, böbrek sorunlarına yol açabilir. Yaz aylarında su tüketimini artırmak, diyabetliler için çok önemlidir.

Egzersiz yapın: Yaz ayları açık mekanlarda yapılan egzersiz için iyi bir fırsattır. Sabah veya akşam, aşırı sıcak olmayan saatlerde, yemekten bir saat sonra yürüyüş, yüzme gibi egzersizlerin yapılması bir yandan iyi vakit geçirmenizi sağlar, öte yandan kan şekeri kontrolü, kilo verme, kalp damar hastalıklarından korunma gibi faydalar getirir.

Güneşlenin ama aşırıya kaçmayın: Birçok diyabet hastasında hastalığa eşlik eden tansiyon yüksekliği de vardır. Aşırı sıcakta ve güneşte uzun süre kalmak tansiyon yükselmesi, kalp krizi, beyin kanaması gibi riskleri artırır. Bununla birlikte güneş iyi bir D vitamini kaynağıdır. Diyabetlilerin aşırı sıcak olmayan saatlerde günde 15 dakika civarında güneşlenmeleri çok faydalıdır. Ancak cilt kanseri riski taşıyan kişilerin önce doktorlarına danışmaları gereklidir.

Ayaklarınıza iyi bakın: Yazın terlik, açık ayakkabı kullanımı artar. Parmak arası terlikler diyabetlilerde ayak yaralarına neden olabilir. Ayaklarında duyu kaybı gelişmiş olan diyabetlilerin ayakkabı seçimine dikkat etmeleri, çıplak ayakla dolaşmamaları gerekir.

Cildinizi nemlendirin: Yazın cilt kurumaya meyillidir. Nemlendirici kullanılarak cildinizin kurumasını önleyin.

İlaçlarınızı sıcaktan koruyun: Haplar, insülinler, kan şekeri ölçüm cihazları ve çubukları aşırı sıcaktan korunmalıdır, çünkü bozulurlar. Unutmayın ! İnsülin bozulduğu halde normal görünebilir.

Hipoglisemiden korunun: Egzersiz sıklık ve miktarının artışı, insülinin sıcak havada ciltten daha hızlı emilmesi gibi nedenlerle yazın hipoglisemi (kan şekerinin aşırı düşmesi) riski fazladır. Hipoglisemi belirtilerine karşı uyanık olun.

Tatile çıkarken çanta hazırlayın: Seyahate giderken diyabet çantası hazırlanmalı, bu çanta bagaja vermemelidir. Çünkü yolculuk esnasında acil ihtiyaç olabilir, valiz kaybolabilir ve hepsinden önemlisi valizin aşırı sıcak veya soğuk ortamda kalmasından ötürü ilaçlar bozulabilir. Çantanızda şunlar bulunmalıdır; kan şekeri ölçüm cihazı, ara öğün, hipoglisemi riskine karşı şeker ya da meyve suyu, eğer kullanıyorsanız hap, insülin ve insülin iğne uçları.