banner107
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
39 0
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
Akinfeev kalesinde devleşti, Rusya çeyrek finale yükseldi
49 0
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
Sertoğlu'nun istifası kabul edilmedi
75 0
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
Bosna Hersek'in “Saklı Cenneti” Prokosko
57 0
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
Opel, Yeni Combo'yu tanıttı
80 0
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
Sivri sezonu, Galatasaray A takımı ile açtı
162 0
Kazdağları
Kazdağları
129 0
Kütahya’ya GG damgası
Kütahya’ya GG damgası
99 0
banner82
banner147

Diyabet hastaları yaz kampında buluştu

banner27

Diyabet hastaları yaz kampında buluştu
banner137

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin “Diyabetle Kaliteli Yaşam Yaz Kampı” başladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre,Sea Life Hotel’de 1-6 Temmuz tarihleri arasında yer alacak yaz kampında, yaşam tarzı değişikliği yönünde teorik ve pratik bilgiler verilecek bir program hazırlandı. 
Katılımcılar; diyabetten korunmak, diyabetlerini kontrol altına almak ve sağlıklı yaşamak için “yaşam tarzı değişikliği” dendiğinde ne anlaşılması gerektiği konusunda bilgilendirilecekler ve teşvik edilecek. 
Kampa katılacak uzmanlar şöyle: 
“Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan, Biyokimya bilim doktoru Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Sav,Kolan British Hospital başhekimi, Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Harun Gülmez,Kolan British Hospital doktorlarından Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Cazımoğlu.”
Programda sabah yürüyüşleri, sosyal etkinlikler yanında kampa katılanların üç aylık kan şekerlerine bakılacak, her gün açlık ve tokluk kan şekerleri kontrol edilerek aldıkları besinlerin vücutlarında kan şeker seviyesine etkileri hakkında fikir sahibi olmaları sağlanacak. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.