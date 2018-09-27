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Diş telleri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

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Birçoğumuzun günlük yaşantımızda kullanmaktan çekindiği ya da korktuğu diş telleri hakkında yeni teknoloji ve ürünleri çok fazla bilmediğimiz için eksik ya da yanlış bilgilere sahibiz.

Diş telleri ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
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İşte doğru bildiğimiz yanlışar 

Teller çok ağrı yapıyor...

Yanlış: Teknolojinin gelişimi ile beraber artık çok hafif kuvvet uygulayan teller kullanılmaktadır. Bu yüzden dişlere gelen ilk hareket az olduğundan hemen hemen çoğu hastada artık ağrı olmamaktadır. Ortodontik tedaviler de ağrı olacaksa da ilk dönemlerde olur, dişler bir kez hareket almaya başladıktan sonra ağrı hissi ortadan kalkar. 


DiÅ teli tedavisinde doÄru bilinen yanlÄ±Ålar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Teller sadece çocuklara takılır...

Ortodontik tedaviler sadece çocuklara yapılmaz. Hatta günümüzde erişkin hasta sayısı çocuk hasta sayısını yakalamıştır. Her kişi her yaşta tedavi edilebilir. Sadece tedavi yöntemleri değişebilir. Mesela iskeletsel bir bozukluk (alt çenenin çok önde doluğu vakalar) çocuk yaşlarda düzeltilirken erişkinler de ameliyatlı yöntemlerle düzeltilebilir. Ama iskeletsel bir problem yoksa 60 yaşınızda da tel takabilirsiniz. 

DiÅ teli tedavisinde doÄru bilinen yanlÄ±Ålar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu


Ortodonti tedavisi çok uzun sürüyor...

Çoğu basit vakalar 8-12 ay kadar kısa sürebilir. Bazı vakalar 1,5-2 sene sürerken, ender olarak 3 sene sürebilir.  

DiÅ teli tedavisinde doÄru bilinen yanlÄ±Ålar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Sosyal hayat çok etkileniyor...

Diş telleri varken sosyal hayatınızda bir gerileme veya çöküş dönemi yaşamazsınız. Buna hazırlık dönemi diyebiliriz. Kaldı ki kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yaptığınız için her daim dikkat çeken kişi siz olacaksınız. Pizza, spaghetti, iskender, tavuk vs yiyebilir, yetişkinler pipetle asitli içecek ve alkol tüketebilir.

diÅ teli takanlar neler yiyebilir ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Diş telleri pahalı...

Çoğu Hollywood yıldızının gençlik yıllarındaki resimlerle bugünü karşılaştırdığımızda baktığımızda sadece dişlerini yaptırarak nasıl güzel bir değişim geçirdiklerini görebiliyoruz. Yani güzelleşmek için yaptırılacak birçok estetik tedaviye göre ortodontik tedavi ucuz bile kalıyor denilebilir.

DiÅ teli tedavisinde doÄru bilinen yanlÄ±Ålar ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Teller çıktıktan sonra dişler tekrar eski haline geri gelir mi?

Diş telleriniz çıktıktan sonra dişlerinizin iç tarafına  dışardan gözükmeyen çok ince bir tel konulur. Bu tel tekrar bozulmayı önler. Bazen buna ek olarak geceleri takacağınız şeffaf bir kalıp verilir. Bunlar dişlerinizin tekrar eski haline dönmelerini engeller ve tedavi bittikten sonra 6 ayda bir yaptıracağınız kontrollerle dişlerin düzeni korunmaya devam eder.

diÅ teli Ã¶ncesi ve sonrasÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Teller dişleri çürütüyor mu?

Tel takmayan biri ile tel takan biri arasında diş bakımı açısından hiçbir fark yoktur. Yani dişleri fırçalarsak çürük oluşmaz. Diş telleri sadece var olan ortamı biraz kalabalıklaştırır ve bu yüzden yiyecek artıkların birikme oranı biraz daha artabilir, o yüzden 2 dakika yerine 3 dakikalık bir fırçalama yeterli olacaktır.

 

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