Diş Tabipleri Odası’nda başkan Özant

Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan gelen kurulu dün yapılırken, başkanlığa Ahmet Özant getirildi

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası VIII. Olağan Gelen Kurulu dün yapıldı. Oda Başkanlığına Dr. Dt. Ahmet Özant getirildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in de katıldığı dünkü genel kurulda yetkili organlar da belirlendi.

Yönetim Kurulu, Dr. Dt. Hayriye Tümer, Dr. Dt. Seniha Öztoprak, Dr. Dt. Aysa Ayalı, Dr. Dt. Özay Önöral, Dt Erim Tandoğdu, Dt. Özkem Azmi Öge’den oluşurken; Dt. İzgen H. Karakaya,

Dt. Nermin Yönel, Dr. Gizem Dimililer yedek üye oldu.

Denetleme Kurulunda, Dt. Sami Solyalı, Dr. Hüseyin Özen, Dr. Serap Çetiner görev yapacak. Yedek üye ise, Dt. Nural Temelci.



