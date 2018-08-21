Dış Kulak Yolu İltihabı tatilinizi kabusa çevirmesin

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Remzi Tınazlı, özellikle havaların sıcak ve rutubetin fazla olduğu bölgelerde sık görülen dış kulak iltihabının, hastalarda şiddetli ağrı, dış kulak yolu daralmasına bağlı olarak işitmede azalma, kulak akıntısı ve bazen de ateş ile kendini gösterdiğini söyledi

Dış kulak yolu cildinin, dış kulak yolunu iltihaplanmalara karşı koruyucu özelliklere sahip olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Remzi Tınazlı şunları kaydetti; “Dış kulak yolu 2,5cm uzunluğunda, deri ile kaplı, kıkırdak ve kemik iskelete sahip, ucunda kulak zarının olduğu bir mağara gibidir. Dış kulak yolunun örtüsünü oluşturan cildimiz ise vücudumuzu mikroplardan koruyucu özelliklere sahiptir. Asidik yapıda olan cildimizin, bariyer görevi üstlenerek, mikropların üremesini ve yaşamasını engellemek gibi fonksiyonları vardır. Ayrıca dış kulak yolunda üretilen ve serümen adı verilen kulak kiri de içerdiği lizozim ve asidik yapısı ile mikropların (mantarlar ve bakteriler) gelişmesini engeller özelliktedir. Kulak yolu girişinde bulunan kıllarla birlikte yapışkan ve yağlı olan kulak kiri, dışarıdan gelebilecek toz, canlı böcek veya diğer yabancı cisimleri engeller niteliktedir. Bu özelliklerin olumsuz etkilendiği durumlarda ise dış kulak yolu iltihaplanmaları kaçınılmazdır.”

Dış Kulak Yolu İltihabı Vakaları Özellikle Yaz Mevsiminde Artış Gösteriyor

Orta kulak iltihabından farklı olarak, dış kulak yolu iltihabının, dış kulak yolunu döşeyen deri ve kulak zarı dış yüzeyinin iltihabı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, dış kulak yolunun sıcak ve nemli bir alana sahip olması nedeniyle mikrop üreme oranında artışa, bunun da hastalığa yol açtığını, en sık bakteri veya mantar enfeksiyonu sonucu gelişen dış kulak yolu iltihabının bazen de alerjik veya dermatolojik nedenler kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

“Dış kulak yolu iltihabı yılın her mevsiminde oluşabilmesine rağmen genellikle yaz aylarında görülmektedir.” diyen Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, havuz veya denizde yüzme veya sık sık duş alma nedeni ile kulak yoluna giren fazla suyun, kulak yolunun hemen girişindeki ter ve yağ bezlerinden salgılanan ve kulak kiri olarak bilinen koruyucu mumun yok edilmesine yol açabildiğine, bunun da kulak kirinin koruyucu etkisini ortadan kaldırabildiğine dikkat çekti. Ayrıca sık sık suya maruz kalmanın cildin asidik yapısını bozabildiğini, yok olan kulak kirinin ise bakterilerin ve mantarların üremesini kolaylaştırdığını hatırlatan Uzm. Dr. Remzi Tınazlı şöyle devam etti; “Bu durum genellikle yüzücülerde görüldüğü için yüzücü kulağı ya da tropikal kulak gibi isimlerle de adlandırılır. Kulak kanalını sık sık kulak çöpü ile temizlemek veya yabancı bir cisim ile kulağı kaşımak, koruyucu tabakayı ortadan kaldırabilir ve bu bölgede cilde hasar vererek daha kolay enfeksiyon geçirilmesine yol açabilir. Bu nedenlerle dış kulak yolu ilithabına yakalanmayı kolaylaştıran faktörler olarak, kirli sularda yüzmek, kulağı kaşımak ve karıştırmak, kulak içine yabancı cisim sokmak ve allerjik cilt yapısına sahip olmak gibi hususlar sayılabilir.”

Dış Kulak Yolu İltihabı Belirtileri

Kaşıntı ve kulak kepçesini ellemenin, hastalarda hassasiyet artışı ve ağrı nedeni olabileceğini, ayrıca ödem nedeniyle kulak kanalının tam kapanmasının işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissi yaratabileceğini, Tragus adı verilen kulağın önündeki kıkırdağa bası uygulandığında ya da çiğneme hareketi ile de şiddetli ağrı duyulabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, bu tür durumlarda genelde kulak akıntısının olmadığını, ancak bazen kulak yolu derisinde sulanma ve kabuklanma görülebildiğini ifade etti.

Dış Kulak Yolu İltihabı Tedavisi

“Tedavide ilk ve en önemli basamak dış kulak yolunun travmatize edilmeden temizlenmesidir. Damla tedavisinin etkili olabilmesi ve uzun süre devam edebilmesi için dış kulak yoluna uygun küçük tamponlar kullanılır. Kanalda asidik pH dengesinin sağlanması için asidik solüsyonların, kulak yolundaki ödemi ve ağrıyı azaltmak açısından ise topikal steroid preperatların uygulanması oldukça önemlidir. Bunun yanında damla şeklinde antibiyotik kullanımı önerilir. Enfeksiyonun yaygınlığına göre tedavide ağızdan ilaçlar da kullanılabilir.” diyen Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, kulak damlasının yol açabileceği baş dönmesini önlemek için damlatmadan önce avuç içinde ısıtılmasını ve kulak memesinin ileri geri hareket ettirilerek ilacın kulak kanalında ilerlemesinin sağlanmasını önerdi.

Tedaviye başlandıktan sonra genellikle 3 gün içinde şikayetlerde azalma, 10 gün içinde de tamamen iyileşme görüldüğünü, özellikle erken dönemde müdahalenin daha az ağrı yaşanmasını sağladığını ve enfeksiyonun diğer alanlara yayılmasını engellediğini ifade eden Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, tedavi süresince kulağı sudan korumanın gerekliliği ile ilgili şunları söyledi; “Tedavi süresince hastalar kulaklarını kesinlikle kuru tutmaya çalışmalı, duş veya banyo sırasında kulağa su kaçırmamalı, kulak tıpası kullanmamalı, havuz deniz aktivitelerine ara vermeli, doktorun önerdiği ilaçlar dışında ilaç kullanmamalı, kulaklarını kaşımamalı, karıştırmamalı ve eğer kullanıyorlarsa arada bir işitme cihazlarını çıkarmalıdır.”

Uzm. Dr. Remzi Tınazlı; “Asla, Doktorunuz Tarafından Önerilenler Dışında İlaç Kullanmayınız.”

“Dış kulak iltihaplarında doktora danışmadan asla antibiyotik içeren veya uygun olmayan ilaçlar kullanılmamalı, kulakta ağrı duyulması durumunda en kısa sürede doktora başvurulmalıdır. Ayrıca dış kulak yolu iltihabı, bitkisel veya uygun olmayan ürünlerle tedavi edilmeye çalışılmamalıdır.” diyen Uzm. Dr. Remzi Tınazlı, bu ürünlerin kullanımının dış kulak yolu iltihabını tedavi etmek yerine, daha kötüye gitmesine neden olabileceğine dikkat çekti.