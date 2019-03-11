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Dinlendirici gözlük kullanımı ne işe yarar

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Dinlendirici gözlük adında bir gözlük yoktur. Fakat 0,25 veya 0,50 gibi çok az göz bozukluğu olup her zaman gözlük kullanması gerekmeyenlere muayene sonrası “size dinlendirici bir gözlük verelim, okurken, çalışırken takın” denilebilmektedir. Ama dinlendirici gözlük tabiri doğru değildir.

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Dinlendirici gözlük kullanımı ne işe yarar
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Halk arasında zamanla “Dinlendirici Gözlük” olarak yerleşmiştir. Görme bozukluğu olan kişilerin gözlük kullanmadıkları zaman göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi şikâyetleri olur. Gözlük kullandığında bu şikâyetleri geçer. Yani gözlük iyi görmeyi, rahatlamayı sağlar, hem de gözün yorulmasını tamamen olmasada bi nevi önler.

Görme sorunu olmayan kişilerin dinlendirici adında bir gözlük kullanmaları gereksizdir. Gözünde problem olmayan insanlarda gün içinde göz numaraları değişebilmektedir bunu daha önce problem yaşamamış insanlar farkedemezler. Ancak parlak ve yansımalı ortamlardaki kişilerin yansımalardan rahatsız olmalarını önlemek için antiröfle kaplamalı veya polaroid numarasız gözlükler takması yansımaları önler ve göz yorgunluğunu azaltır.

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