Dikkat: Püsküllü bölgesinde denize girmeyin

Sağlık Bakanlığı, rutin olarak gerçekleştirilen ve Haziran ayında yapılan son deniz suyu analizleri neticesinde Püsküllü bölgesinden alınan numune sonuçlarının normal değerlerin üzerinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yetkili mercilerle temasa geçildiği belirtilerek, “ikinci analiz sonuçları çıkıncaya kadar halkımızın bu bölgede denize girmemesi sağlık açısından önem taşımaktadır” denildi.