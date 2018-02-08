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"Devlet Laboratuvarı eski günlerine döndürülecek"

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Devlet Laboratuvarı personelinden, Aralık 2016’da çıkan yangının yol açtığı sorunlar hakkında yerinde bilgi alan Besim, laboratuvarın önemine dikkat çekerek, özellikle teknik personel ve cihazlar konusunda acil çareler üretilip, laboratuvarın başarılı, eski günlerine döndürüleceğini vurguladı

"Devlet Laboratuvarı eski günlerine döndürülecek"
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Sağlık Bakanı Filiz Besim, Devlet Laboratuvarı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Besim, laboratuvarın işlevinin önemine işaret ederek kısa süre içinde kapsamlı bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Laboratuvarı personelinden, Aralık 2016’da çıkan yangının yol açtığı sorunlar hakkında yerinde bilgi alan Besim, laboratuvarın önemine dikkat çekerek, özellikle teknik personel ve cihazlar konusunda acil çareler üretilip, laboratuvarın başarılı, eski günlerine döndürüleceğini vurguladı.

Tüm sorunlarına karşın Devlet Laboratuvarı’nın ülkede halen çok önemli işlevi olduğunu belirten Besim, en kısa zamanda konuyla ilgili kapsamlı bir toplantı yapılacağını söyledi.

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