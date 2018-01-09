Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hastanenin yoğun bakım servisine 700 hasta yatırılırken bunlardan 219’u yaşamını yitirdi. Mortalite (bin kişi başına ölüm oranı) yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

Yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi.

En fazla başvuru ve ölüm (exitus) kardiyoloji ve göğüs hastalıklarında görülürken kadın doğum ve psikiyatri yoğun bakım servislerinde ölüm yaşanmadı.

Öte yandan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dermatoloji servislerinde yoğun bakıma hasta yatırılmadı.

SONUÇ OCAK 2017 ŞUBAT 2017 MART 2017 NİSAN 2017 MAYIS 2017 HAZİRAN 2017 TEMMUZ 2017 AĞUSTOS 2017 EYLÜL 2017 EKİM 2017 KASIM 2017 ARALIK 2017 TOPLAM SERVİSE TABURCU 34 41 34 31 32 41 43 38 29 43 39 43 448 YOĞUN BAKIMDAN DIŞ MERKEZE SEVK 2 - 2 2 1 - - 1 2 2 1 2 15 EVE TABURCU 1 1 1 4 1 - - - - 1 1 2 12 EXİTUS 26 17 14 16 10 16 25 21 17 22 16 19 219 TOPLAM 63 59 51 53 44 57 68 60 48 68 57 66 694

2018’E DEVREDEN 6 HASTA

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