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Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi

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Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi

Lefkoşa Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.
Lefkoşa  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hastanenin yoğun bakım servisine  700 hasta yatırılırken  bunlardan 219’u yaşamını yitirdi. Mortalite (bin kişi başına ölüm oranı) yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.
Yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi.
En fazla başvuru ve ölüm (exitus) kardiyoloji ve göğüs hastalıklarında  görülürken  kadın doğum ve psikiyatri yoğun bakım servislerinde ölüm yaşanmadı.
Öte yandan  göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dermatoloji servislerinde yoğun bakıma hasta yatırılmadı.

SONUÇ

OCAK 2017

ŞUBAT 2017

MART 2017

NİSAN 2017

MAYIS 2017

HAZİRAN

2017

TEMMUZ

2017

AĞUSTOS 2017

EYLÜL

2017

EKİM

2017

KASIM

2017

ARALIK

2017

TOPLAM

SERVİSE TABURCU

34

41

34

31

32

41

43

38

29

43

39

43

448

YOĞUN BAKIMDAN DIŞ MERKEZE SEVK

2

-

2

2

1

-

-

1

2

2

1

2

15

EVE TABURCU

1

1

1

4

1

-

-

-

-

1

1

2

12

EXİTUS

26

17

14

16

10

16

25

21

17

22

16

19

219

TOPLAM

63

59

51

53

44

57

68

60

48

68

57

66

694

                                                                                                                                                                                         2018’E DEVREDEN 6 HASTA

DIŞ MERKEZ; T.C. HASTANELERİ VEYA YDÜ HASTANESİ

SERVİS

TABURCU

EXİTUS

TOPLAM

ANESTEZİ

6

3

9

DAHİLİYE/NEFROLOJİ/

ENDOKRİNOLOJİ

76

29

105

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

13

11

24

GENEL CERRAHİ

60

25

85

GÖĞÜS HASTALIKLARI

75

49

124

KVC/GÖĞÜS CERRAHİSİ

24

4

28

KADIN DOĞUM

4

0

4

KARDİYOLOJİ

74

57

131

NÖROLOJİ

46

5

51

NÖROŞİRURJİ

60

25

85

ONKOLOJİ/HEMATOLOJİ

8

19

27

ORTOPEDİ

10

3

13

PEDİATRİ

4

2

6

PSİKİATRİ

4

0

4

ÜROLOJİ

1

3

4

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