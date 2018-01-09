Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , 2017 yoğun bakım servisi hasta verilerini açıkladı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında hastanenin yoğun bakım servisine 700 hasta yatırılırken bunlardan 219’u yaşamını yitirdi. Mortalite (bin kişi başına ölüm oranı) yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.
Yoğun bakım servisine aylık ortalama 58 hasta kabul edildi.
En fazla başvuru ve ölüm (exitus) kardiyoloji ve göğüs hastalıklarında görülürken kadın doğum ve psikiyatri yoğun bakım servislerinde ölüm yaşanmadı.
Öte yandan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve dermatoloji servislerinde yoğun bakıma hasta yatırılmadı.
|
SONUÇ
|
OCAK 2017
|
ŞUBAT 2017
|
MART 2017
|
NİSAN 2017
|
MAYIS 2017
|
HAZİRAN
2017
|
TEMMUZ
2017
|
AĞUSTOS 2017
|
EYLÜL
2017
|
EKİM
2017
|
KASIM
2017
|
ARALIK
2017
|
TOPLAM
|
SERVİSE TABURCU
|
34
|
41
|
34
|
31
|
32
|
41
|
43
|
38
|
29
|
43
|
39
|
43
|
448
|
YOĞUN BAKIMDAN DIŞ MERKEZE SEVK
|
2
|
-
|
2
|
2
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
15
|
EVE TABURCU
|
1
|
1
|
1
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
2
|
12
|
EXİTUS
|
26
|
17
|
14
|
16
|
10
|
16
|
25
|
21
|
17
|
22
|
16
|
19
|
219
|
TOPLAM
|
63
|
59
|
51
|
53
|
44
|
57
|
68
|
60
|
48
|
68
|
57
|
66
|
694
2018’E DEVREDEN 6 HASTA
DIŞ MERKEZ; T.C. HASTANELERİ VEYA YDÜ HASTANESİ
|
SERVİS
|
TABURCU
|
EXİTUS
|
TOPLAM
|
ANESTEZİ
|
6
|
3
|
9
|
DAHİLİYE/NEFROLOJİ/
ENDOKRİNOLOJİ
|
76
|
29
|
105
|
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
|
13
|
11
|
24
|
GENEL CERRAHİ
|
60
|
25
|
85
|
GÖĞÜS HASTALIKLARI
|
75
|
49
|
124
|
KVC/GÖĞÜS CERRAHİSİ
|
24
|
4
|
28
|
KADIN DOĞUM
|
4
|
0
|
4
|
KARDİYOLOJİ
|
74
|
57
|
131
|
NÖROLOJİ
|
46
|
5
|
51
|
NÖROŞİRURJİ
|
60
|
25
|
85
|
ONKOLOJİ/HEMATOLOJİ
|
8
|
19
|
27
|
ORTOPEDİ
|
10
|
3
|
13
|
PEDİATRİ
|
4
|
2
|
6
|
PSİKİATRİ
|
4
|
0
|
4
|
ÜROLOJİ
|
1
|
3
|
4