 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
12 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
86 0
 
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
20 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
17 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
22 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
28 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
144 0
banner82

Devlet Hastanesi'nde skolyoz ameliyatları başarıyla sürüyor

banner27

banner315
Devlet Hastanesi'nde skolyoz ameliyatları başarıyla sürüyor
banner267

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde skolyoz ameliyatlarının devam ettiği; 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde skolyoz ameliyatları yapıldığı belirtildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyatlar, Prof. Dr. Yetkin Söyüncü öncülüğünde, Op. Dr. Cenk Soydan  tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli  tarafından ortopedi servisinde  ziyaret edilen  Fevzi Çakmak (16) ve Nevin Zenginses (13)  isimli hastaların tedavilerinin  devam etmekte olduğu ve genel durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.