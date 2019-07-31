 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
23 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
174 0
 
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
44 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
35 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
37 0
69 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
37 0
banner82

Devlet Hastanesi'nde ikinci kez ikinci kez “ağrı pili” operasyonu uygulandı

banner27

Devlet Hastanesi'nde ikinci kez ikinci kez “ağrı pili” operasyonu uygulandı
banner267

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ikinci kez “ağrı pili” operasyonu başarıyla uygulandı. 
Sağlık Bakanı Ali Pilli, operasyonla; “hekimlere duyduğu güven ve verdiği önemde ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördüğünü” kaydetti. 
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde “ayak bileklerinde şiddetli ağrı” şikayetiyle başvuran Alpay Kortaş isimli hastanın, daha önce yine bel ve bacak ağrıları nedeniyle 3 kez bel ameliyatı geçirdiği ancak tüm ameliyatlardan, fizik tedavi rehabilitasyon süreçlerinden ve kuvvetli ilaçlardan fayda göremediği belirtildi. 
Hastanın detaylı ve uzun süren takipten ve çeşitli testlerden geçirildiği ve kendisine daha önce yine Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’nde KKTC’de ilk kez Op. Dr. Çağın Ozankaya tarafından gerçekleştirilen “ağrı pili” cerrahisinin uygulandığı belirtilen açıklamada, operasyonun ikinci kez yine Op. Dr. Çağın Ozankaya ve ekibi tarafından başarıyla yapıldığı kaydedildi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.