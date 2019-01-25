Devlet Hastanesi elbirliğiyle yenilendi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde 41 alanda yenileme, tamir ve ek servisler yapıldı

Başbakan Tufan Erhürman ve beraberindeki bakanlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde (LBNDH) yeni hizmete konulan ve tadilatı yapılmış birimleri ziyaret etti.

Yenilenen hastane morgu, Uyku Laboratuvarı, Kök Hücre Laboratuvarı, Transplantasyon ve Hemodiyaliz Birimi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Çocuk Yoğun Bakımı, Diş Hekimliği Sedasyon Ünitesi ve Adli Tıp birimlerinde incelemede bulunan yetkililer, ziyaret sonrası Onkoloji bölümünde basın toplantısı düzenledi ve hükümetin sağlık alanında bir yıllık icraatlarını anlattı.

Ayrıca, yeni oda ve servislerin hastaneye kazandırılmasında katkısı bulunan dernek ve STÖ temsilcilerine de plaket dağıtıldı.



DİZDARLI

Başhekim Bülent Dizdarlı, 2016 yılında hastane başhekimliği görevine başlarken toplantının yapıldığı Onkoloji Hastanesi'nin açılışında bulunduğunu belirterek, emekli olacak olmasından dolayı görevi bırakırken gerek hekimler gerek hemşirelere bakıldığında sağlık ordusunun güçlendiğini görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Dizdarlı yeni bir hastane yapımı için en az 5 yıl gerektiğini anlatarak, Hastane bünyesinde 41 alanda yenileme, tamir ve ek servislerin açılışıyla mevcut hastanede sağlık adına halka en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim de LBNDH’nin bugüne kadar geçen 40 yıllık süre boyunca, ayrıca, inşa edildiği zamandan bu yana 4-5 kat yükselen nüfus sayısına ulaşılmasına rağmen halen, en önemli ve üst seviyedeki sağlık merkezi olmaya devam ettiğini belirtti.

Besim, Hastane’nin yıpranıp, yara almasının nedeninin sağlıktaki daha önceki basamakların çok geliştirilememesinden kaynaklandığını ifade ederek, yeni bir hastane için iyi bir ekip kurduklarını ve bunun çalışmalarının TC’den bir heyetle sürdürüldüğünü aktardı.

Yeni bir hastane inşa edilene kadar mevcut hastaneyi yenilemek ve çağa uydurmak için desteklemek zorunda olduklarını dile getiren Bakan Besim, hasta dernekleri, STÖlerle, el ele yenilenmiş ve çağdaş bir sağlık sistemine ulaşmak için çalışacaklarını söyledi.

Besim, Çocuk Hastalıkları Araştırma, Önleme ve Tedavi Vakfı (ÇOHAV) ve Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği ile hastanenin bazı ilaç ihtiyaçlarını karşılayan Umut Vehit’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise 11 aylık süre içerisinde ülkenin ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde, Hastane’deki gelişimi sağlayan Sağlık Bakanlığı ekibini yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Erhürman, Sivil toplum ve iş insanlarının katkılarının olmaması durumunda yapılanların gerçekleşmeyeceğini belirterek, ayrıca bugün ziyaret ettikleri servislerde hastane personelinin güler yüzünün de kendilerini mutlu edip motivasyon sağladığını da kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının beşerî sermayesinin nüfusa oranlandığında dünyanın çoğu ülkesinden daha iyi kaliteye sahip olduğunu da söyleyerek, hekimlerin organ nakilleri konusundaki başarısının bu konuda hangi düzeye gelindiğinin bir göstergesi olduğunu da belirtti.

Konuşmaların ardından Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve ÇOHAV temsilcilerine Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından plaket takdim edildi.

LBNDH İÇİN 2019 HEDEFLERİ

2019 yılında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne alınacak ve kurulacak cihazlar ise şöyle açıklandı:

“Monoplan Radyolojik Amaçlı Anjiyografi cihazı (1 adet), Kemik Densitometre cihazı (1 adet- cihazın gelmesi bekleniyor), Ultrasonografi Cihazı (2 Adet - dosya ihaleye gönderildi), Hemodiyaliz cihazı (16 adet – ihale sonuçlandı cihazların gelmesi bekleniyor), Damar Bulma cihazı – ihale sonuçlandı cihazın gelmesi bekleniyor), Biyometri cihazı (1 adet – ihale sonuçlandı cihazın gelmesi bekleniyor, Rigit URS (2 adet – ihalesi yapıldı sonuç bekleniyor), Ameliyat Lambası (1 adet – dosya ihaleye gönderildi), C Kollu Skopi cihazı (1 adet – dosya ihaleye gönderildi).”

