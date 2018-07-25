"Devlet hastanelerinden toplanan katkı payları özele aktarılmaya çalışılıyor"

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, hastanelerin inşaatı ve teçhizatının sağlanması amacıyla kamu sağlık merkezlerine başvuran hastalardan Sağlık Fonu Yasası uyarınca alınan katkı paylarını bazı özel sağlık kuruluşlarına aktarmayı tarif eden kısmi Genel Sağlık Sigortası’nı gündeme getirdiğini belirtti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), hastanelerin altyapısı için yurttaşlardan toplanan paranın özel sektöre aktarılmaya çalışıldığını iddia etti.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in sağlıkta kapsamlı iyileştirmeleri ötelediğini öne sürdü.

Altyapı ve fiziki koşullarla ilgili açılım beklenirken Bakan Besim’in hastanelerin inşaatı ve teçhizatının sağlanması amacıyla kamu sağlık merkezlerine başvuran hastalardan Sağlık Fonu Yasası uyarınca alınan katkı paylarını bazı özel sağlık kuruluşlarına aktarmayı tarif eden kısmi Genel Sağlık Sigortası’nı gündeme getirdiğini belirten Varış, şöyle devam etti:

“Sayın Bakan’ın, kamu sağlık merkezlerinin güçlendirilmesi amacıyla kamu sağlık merkezlerindeki muayene, tetkik ve tedavi giderleri için hastanelere başvuran bireylerden tahsil edilen paraların yasada tanımlanan amaçlara aykırı olarak kamu sağlık merkezlerinde bu kadar eksiklikler varken özel sağlık kuruluşlarına ödeme girişimini hangi niyetle ve hangi yasal mevzuata uygun olarak yapmayı planladığını kamuoyuna açıklamasını beklemekteyiz.

Sayın Sağlık Bakanı’nın yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda yıllardır Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kamu hastanelerine sağlıkla ilgili borçlarını tahsil edip ülkemizde sağlık hizmetlerinin yürütücü motoru olan kamu sağlık merkezlerinin altyapısını güçlendirme görevini yerine getirmemesi bir yana; kamu sağlık merkezlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulan Sağlık Fonu’na yurttaşların cebinden ödenen paraları bazı özel sağlık kuruluşlarına aktarma girişimi kabul edilemez.”

Tıp-İş Başkanı Varış, hekimine ulaşmak bir hasta hakkıyken, 24 saat boyunca modern olanaklarla mesleğini yapmanın da bir hekim hakkı olduğunu kaydetti.

Kamu hekimlerinin mevcut yasal mevzuatlara göre 24 saat boyunca hekimlik yapma hakkı bulunduğunu hatırlatan Varış, “ Bu hakkın kullanımı Anayasa’nın eşitlik ilkesine uygun olacak şekilde tüm kamu hekim camiasına eş zamanlı olarak idarenin sağlayacağı modern alt yapı ve teçhizatla, bütünlükçü bir düzenlemeyle birlikte uygulanması için Bakanlığın üzerine düşen iyileştirmeleri yapması ve eksiklikleri gidermesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

“TAKVİMLENDİRME YAPILMAZSA SENDİKAL MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ”

Varış, kamu sağlık merkezlerinin altyapı ve personel eksiklikleriyle ilgili gerçek anlamda iyileştirme çalışmaları başlatılmadığı ve hekimlik mesleğinin doğasına uygun çağdaş ülkelerdekine benzer yasal düzenlemeler için Tıp-iş’le görüşülüp takvimlendirme yapılmadığı takdirde Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda eylem komitesi oluşturulup sendikal mücadeleyi yükselteceklerini açıkladı.