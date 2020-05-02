Covid-19’dan korunmak için beslenme önerileri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Günebak, Koronavirüsden (Covid-19) korunmak için nasıl beslenmeliyiz hakkında detaylı bilgiler verdi.

Günebak: Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun

Koronavirüsden korunmak için ne yapılması gerektiğini belirten Günebak, “ Öncelikle bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve bunun için sigara içmeyin, alkol kullanmayın, ideal kilonuza ulaşın ama çok düşük kalorili diyetlerle değil, gereksinmelerinize uygun planlanmış bir beslenme programı ile hedef kilonuza ulaşın. Çünkü, vücutta gereğinden fazla bulanan yağ dokusunun kendi kendine toksin üretme kabiliyeti vardır”diyerek işlenmiş besinlerin kullanılmamasını ve herşeyin doğal olnanının tüketilmesini önerdi.

Günebak, Koronavirüsden (Covid-19) korunmak için tüketmemiz gereken gıdaları şöyle sıraladı;

Mevsimine uygun sebze ve meyveler.

Hergün bir avuç çiğ kuruyemiş (yağlı tohum; çiğ badem, çiğ fındık, çiğ yer fıstığı, çiğ kabak çekirdeği, çiğ kaju )

Hergün 1 su bardağı (200 ml) kefir, bir kase (150 ml) ev yapımı yoğurt, yumurta tüketin. Unutmayın, yumurta kolesterolü yükseltmez.

Kırmızı et tüketiminizi abartmayın.

Hergün yeterli miktarda bağışıklık sistemini güçlendiren vitamini doğal kaynaklarından almaya çalışın E vitamini: Turp, buğday ruşeymi, tam tahıllar, çiğ badem, çiğ ay veya kabak çekirdeği, yer fıstığı ezmesi, koyu yeşil yapraklı sebzeler.

A vitamini: Süt ve ürünleri, havuç gibi turuncu renkli sebze ve meyveler, yumurta, patates, yeşil renkli sebzeler, greyfurt.

Çinko: Ispanak, kuşkonmaz, mantar, susam, tahin, kurubaklagiller, bulgur, kaju, mayalı ekmek, yumurta, peynir, deniz mahsülleri, kırmızı et.

Bakır: Kaju, sarımsak, maydanoz, bal kabağı, kuru baklagiller, et türleri, susam, tahin, mantar, ıspanak, pazı, kabak, ananas, avokado, pancar.

B1 vitamini: Tam tahıllar, soya fasulyesi, ay çekirdeği (çiğ), yer fıstığı (çiğ).

C vitamini: Turunçgiller, brokoli, kuşkonmaz, kivi, kırmızı biber, maydanoz, papaya.

Demir: Hayvansal kaynaklı besinler, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller

Folik asit: Pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, kuşkonmaz, yumurta, pancar, brüksel lahanası, brokoli.

B6 vitamini: Ispanak, karnabahar, kırmızı biber, tam tahıllar, kurubaklagiller, muz, yağlı tohumlar, patates.

B12 vitamini: Sadece hayvansal kaynaklı besinler.

B5 vitamini: Mantar, buğday ruşeymi, pekmez.

Fitokimyasallardan zengin beslenin. Hergün tarçın, sarımsak, zencefil ve zerdeçal tüketin.

Akdeniz diyeti örüntüsüne yakın beslenin.

D vitamini yetersizliğiniz varsa, bol bol açık havada güneşlenin ve D vitamini takviyesi alın.

Doktorunuzundan izin alarak omega 3 yağ asidi desteğine başlayın.

Posalı beslenin. Haftada 2-3 kez kurubaklagil (nohut, yeşil mercimek gibi) tüketin.

Hergün tam tahıllı besin tüketin (çavdar ekmeği, ekşi maya ekmek, bulgur, kara buğday gibi)

Günde bir kez 2 küçük kare bitter çikolata yiyin.

Renkli beslenin. Her renk doğal besinden hergün yemeye çalışın.

Turuncu-kırmızı: havuç, kumkat, balkabağı, elma, patates, kurufasulye, ahududu.

Sarı: ananas, nohut, kış kabağı, soğan, bezelye, şalgam, cennet hurması.

Yeşil: brüksel lahanası, brokoli, kabak, armut, koyu yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, pazı.

Mor-mavi: yaban mersini, kuru üzüm, pancar, kuru erik.

Şeker ve şekerli yiyecekleri tüketmeyin.

Hergün en az 2 litre su, 1 küçük şişe maden suyu için.

Günebak son olarak, hergün 6 ila 8 saat karanlıkta, derin uykunun ve günün son öğününde kafeinli yiyecek ya da içecek tüketilmemesini tavsiye ederek “Ruhunuzu dinlendirin, stresten arının, gereksiz endişe ve korku sahibi olmayın. Psikolojik stresin artması da bağışıklık sistemini zayıflatır. Ilık bir duş alın, yoga yapın, egzersiz yapın” dedi.