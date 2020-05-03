banner411
banner69
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
15 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
7 0
 
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
119 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
66 0
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
12 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
238 0
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
76 0
banner440

“Covid-19 savaşı henüz bitmedi"

banner27

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, yarın açılacak olan iş yerleri ve halkın,  Covid-19 salgınına ilişkin alması gereken önlemlerle ilgili hatırlatmada bulunarak “Covid-19 savaşı henüz bitmedi. Önemli olan yasak koyarak değil, bunu bir yaşam tarzına çevirmek” dedi

“Covid-19 savaşı henüz bitmedi"

 Sağlık Bakanı  Ali Pilli, Covid-19 savaşının henüz bitmediğini, bunu bir yaşam tarzına çevirmenin önemli olduğunu kaydetti ve her bireyin virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik bir Covid- 19 taşıyıcısı  olabileceği bilinci ile hareket etmek  gerektiğini  vurguladı.
Pilli yazılı açıklama yaparak, yarın açılacak olan iş yerleri ve halkın,  Covid-19 salgınına ilişkin alması gereken önlemlerle ilgili hatırlatmada bulundu.
“Covid-19 savaşının henüz bitmediğini; önemli olan yasak koyarak değil, bunu bir yaşam tarzına çevirmek” diyen Pilli, yarından itibaren bazı iş yerlerinin çalışma hayatına geri döneceğini; bu iş yerlerinde uygulanacak kuralların büyük önem arz ettiğini vurguladı.
“HİJYEN ŞARTLARINA UYMAK, SOSYAL MESAFE VE MASKE  EN BAŞTAKİ KURALLAR”
Hijyen şartlarına uymak, sosyal mesafeyi uygulamak, mutlaka maske takmanın en başta yer alan kurallar olduğunu ifade eden Pilli, iş yerinde bir çalışanın ani bir rahatsızlık, yüksek ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtilerle Covid-19’a maruz kaldığı düşünülürse, Covid-19 acil planının derhal uygulanması ve Sağlık Bakanlığı’na anında bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.
“EN BÜYÜK TEHLİKE…”
Her bireyin virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik bir Covid- 19 taşıyıcısı  olabileceği bilinci ile hareket etmek  gerektiğini  belirten Pilli, “Tarihte salgınlarda yaşanan örnekler bulunmaktadır. En büyük tehlikenin salgın sona erdi inancı ile yaklaşarak 2. büyük salgınların olabileceği ve çok daha ağır geçme ihtimali olduğunu unutmamalıyız” dedi.
Son günlerde ülkede Covid-19 salgını bitti psikolojisinin yaygın olduğunu ve bir çok kuralın uygulanmadığını gördüklerini ifade eden Pilli, “Özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum salgın henüz bitmiş değildir. Çevre ülkeler ve dünyada bu salgın devam ettikçe bizde de sona ermesi mümkün değildir” dedi.
“KİŞİSEL ÖNLEMLERİ UYGULAMAYA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”
Kişisel önlemleri uygulamaya devam etmek zorunda oldukları bilinci ile davranmak gerektiğini kaydeden Sağlık Bakanı Pilli, bu süreç içerisinde zorunlu olmadıkça kalabalık arasında olmamak, özellikle 65 yaş üstü kişiler ve 17 yaş altındaki gençlerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğine işaret etti.
Pilli, “Yasaklarla değil, bunu bir yaşam tarzına çevirerek, bugüne kadar siz değerli halkımızın destekleri ile geldiğimiz bu iyi seyri kaybetmemek için yine birlikte sizlerin de desteği ile bu savaşı kazanabileceğimizi yeniden vurgulamak isterim” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.