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Corona virüse karşı en riskli kan grubu belirlendi

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Bilim insanları Corona virüse (Covid-19) karşı en riskli kan grubunu belirledi. A kan grubundan olan insanların virüse yakalanma oranı en yüksek seviyedeyken, 0 kan grubunsa en düşük olduğu ortaya çıktı

Corona virüse karşı en riskli kan grubu belirlendi

 

Corona virüse yakalanmak ile kan grubu arasında bir bağ olup olmadığını belirlemek için başlatılan bilimsel araştırmanın sonuçları açıklandı.

Corona virüse karşı en riskli kan grubu belirlendi - 2

Kaliforniya merkezli biyoteknoloji şirketi 23andMe’nin 750 bin kişiden alınan veriler ışında hazırladığı rapora göre, A en riskli kan grubu olarak belirlendi.

Corona virüse karşı en riskli kan grubu belirlendi - 3

Financial Times’ta yer alan habere göre, virüse yakalanma oranı en düşük kan grubunun ise 0 olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları son veriler ışığında kan grubunun Corona virüsün etkisinin dikkate alınması gerekeceği görüşünde.

Corona virüse karşı en riskli kan grubu belirlendi - 4

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