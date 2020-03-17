Corona virüs aşısı insanlı testlere başlandı

Corona virüs aşısı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı. İlk deneğe bir muayene odasında aşı enjekte edildi. 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller, "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat" diye konuştu

ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı.



İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.



Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi Jennifer Haller olduğu açıklandı.

‘’KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM’’

AP'ye konuşan Haller, "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat" dedi. Haller aşı olduktan sonra odadan çıkarken gülümseyerek "Kendimi harika hissediyorum" dedi.

Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.



Önümüzdeki günlerde sağlıklı 45 gönüllü denek ile devam edecek olan aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.