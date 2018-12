“Çocukluk çağı kanserlerinin çoğu iyileşebilir”

Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, günümüzdeki çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70’inin tamamen iyileşebildiğine dikkat çekti

1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farklılık Ayı…

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi, Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısıyla çocukların moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenleyecek.

Umut Evi, bu etkinlikleri sağlayabilmek için gelir getirmek amaçlı 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde 9 Aralık Pazar akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Hidden Garden’da Ahmet Selçuk İlkan konseri ve 13 Aralık Perşembe günü Lefkoşa Mücahitler Parkı’nda 08.00-16.00 saatleri arasında kermes gerçekleştirecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağlı Umut Eğitim ve Kültür Evi ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

KARASOY

Umut Eğitim ve Kültür Evi Sorumlusu Halil Karasoy farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada; Umut Evi’nin kurulduğu günden bugüne 7 yıldır dernek üyesi olan tedavi gören veya tedavilerini tamamlayan çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eğitimler ve sosyal aktiviteler yaptığını ifade etti.

Karasoy, verilen hizmetler ve yapılan çalışmaları anlatarak, arzu eden üyelere müzik terapi seansları ve psikoterapi seansları sağlandığını, ayrıca üyelere yurt dışı tatilleri, çeşitli kültürel geziler, doğum günü ve yeni yıl partileri gibi aktiviteler gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çocuklar ve gençlerin özgüvenlerinin artması ve kendilerini geliştirebilmelerini hedeflediklerini ifade eden Karasoy, bu yıl da bu ay içerisinde çocukların moral ve motivasyonlarını artırıcı etkinlikler düzenleyeceklerini ifade ederek, halkı etkinliklere desteğe çağırdı, tüm çocuklara yaşamları boyunca sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diledi.

ÇAĞLAR: “NE YAZIK Kİ ÇOCUKLARI DA TEHDİT EDİYOR”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Bilimsel Danışmanı, Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar da, kanser hastalığının tüm dünyada giderek artış gösteren önemli bir sağlık problemi olduğuna işaret ederek, her yaş grubu ve her sosyal statüyü tehdit eden kanser hastalığının, ne yazık ki çocukları da tehdit eden önemli bir sağlık problemi olduğuna vurgu yaptı.

Çağlar, kanser hastalığının çocukluk yaş grubundaki görülüş sıklığı ve davranış paterni (modeli) erişkin yaş grubuna göre farklılıklar içermekle birlikte, çocukluk çağı kanserlerinde tedavi edilebilirlik şansının oldukça yüksek olduğuna vurgu yaptı.

“ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 70’İ TAMAMEN İYİLEŞEBİLİR”

Çocukluk çağında kanser hastalığının nadir görülen bir hastalık olduğunu ifade eden Çağlar, çocukluk çağı kanserlerinin, doğumdan ergenliğe kadar olan her yaş grubunda görülebildiğini, kanser tanı ve tedavisinde kaydedilen önemli gelişmeler neticesinde, günümüzdeki çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yüzde 70’inin tamamen iyileşebildiğini kaydetti.

Erken tanı alan olgularda sağ kalım oranlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu da ifade eden Çağlar, şöyle devam etti:

“HAMİLELİKTE SİGARA ALKOL İLAÇ KULLANIMI RİSK FAKTÖRÜDÜR”

“Bu tür hastaların erken tanı alabilmeleri, ancak bu konuda eğitimin ve farkındalığın yaygınlaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Çocukluk yaş grubunda sıklıkla görülen kanser türleri; lösemi (kan kanseri), lenfoma (beze kanseri), beyin tümörleri, sinir sistemi tümörleri, retinoblastoma (göz tümörleri), böbrek tümörleri, karaciğer tümörleri, kemik tümörleri, yumuşak doku tümörleri, üreme organı tümörleri, nadir görülen tümörler ve ayrımı yapılamayan tümörlerdir.

Çocukluk çağı kanserleri oluşumuna neden olan çeşitli yapısal ve çevresel risk faktörleri vardır. Çocukluk çağı kanserlerinin genetik risk faktörleri arasında ailevi neoplastik sendromlar, kromozomal anormallikler ve sınıflandırılmayan bazı genetik sendromlar, kalıtsal immünyetmezlik ve kemik iliği yetmezlik sendromları gibi nedenler sayılabilir.

Özetle bazı kromozom bozuklukları, doğumsal bazı hastalıklar, bağışıklık sistemini bozan hastalıklar, çeşitli virüs enfeksiyonları, radyasyona maruz kalma, bazı kimyasal maddelere maruz kalma (benzen, ağır metaller, tarım ilaçları, petrol ürünleri...), hamilelikte kullanılan bazı ilaçlar, sigara ve alkol, ailede kanser olgularının fazla olması (özellikle genç yaşta ve belli tip kanserlerin görülmesi) gibi risk faktörleri yer almaktadır.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER

Çocukluk çağlarında görülen kanserlerin erken tanısı için, erişkinlerde kullanılan tarama testleri mevcut değildir. Bu nedenle, çocukluk çağı kanserlerinde, en sık görülen uyarıcı bulgu ve belirtileri bilmek ve bunların varlığında hızla doktora başvurmak gerekmektedir.

Bu dönemde en sıklıkla rastlanan belirti ve bulgular arasında, boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki lenf bezelerinde şişlikler, vücudun herhangi bir bölgesinde şişlik, solukluk, halsizlik, sık ateşlenme, ciltte morluklar ve çürükler, burun ve dişeti kanamaları, baş ağrısı ve kusma, ateşsiz havale geçirme, dengesizlik, yürüme bozukluğu, görme bozukluğu, kemik ve eklem ağrıları, enfeksiyon (iltihap) tedavisine rağmen devam eden öksürük, nefes darlığı, gelişme geriliği ve aşırı kilo kaybı, idrarda kan, idrar ve dışkılamada zorlanma, göz bebeğinde parlaklık ve gözde kayma gibi belirtiler yer almaktadır.

Bir kez daha vurgulamakta yarar vardır ki, bu tür belirtiler önemli bir kanser türünün belirtisi olabileceği gibi, farklı bir sağlık probleminin belirtisi de olabilmektedir. Bu tür belirti ve şikayetler gözlendiği zaman hiç gecikmeden doktora başvurulması oldukça önemlidir.”