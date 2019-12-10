Çocuklarla dalga geçiliyor!

Aşı olacakları gerekçesiyle İskele Sağlık Ocağı'na çağrılan Erenköy Lisesi öğrencileri, "aşı yok" denilerek geri gönderildi. Değirmenlik Lisesi öğrencileri de aşı olmak için geldikleri Trenyolu Polikliniği'nde yine “aşı yok” cevabıyla karşılaştı

Ülkede uzun süredir devam eden sağlık skandallarına bir yenisi daha eklendi. Aşı olacakları gerekçesi ile İskele Sağlık Ocağı'na düzenli olarak çağrılan lise öğrencilerine "aşı yok" denildi.

Haberkıbrıs’ın haberine göre Erenköy Lisesi kız öğrencileri, dün kilometrelerce uzaktan randevu ile İskele'ye çağrıldı, ardından da "aşı yok" gerekçesi ile geri gönderildi.

Derslerinden olan, üzerine de kilometrelerce yol gelen öğrencilere, "gidin aşı gelince sizi tekrar çağıracağız" mesajı iletildi.

Okul yönetimi ise gelişmelerden rahatsız. Geçmişte, "okullara gidilerek, aşı yapıldığını" ve devletin gezici araçları ile bu sorunu çözdüğünü hatırlatan Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Dursun Çebi, "Çağırdılar, gittik. Biz kendi talebimizle gittik. Dipkarpaz'dan İskele'ye gitmek az iş mi? Maskaralık mı yapıyoruz, ne yapıyoruz?" dedi.

Çebi; vakit kaybetmeden, ilgili aşının bir an önce temin edilmesini ve çocukları, öğretmenleri yollara dökmek yerine, gezici araçlarla Dipkarpaz'a gidilerek çocukların daha fala mağdur edilmemesini istedi.

Öte yandan benzer bir olay da dün Lefkoşa Trenyolu Polikliniği'nde yaşandı.

Değirmenlik Lisesi aranarak yönetime randevu verildi ancak "aşı yok" bilgisi okul yönetimine iletilmediği için çocuklar aileleri ile birlikte boşu boşuna Lefkoşa'ya geldi.

Trenyolu Polikliniği'ne gelen çocuklar ve ailelerine, "aşı yok, biz size bilgi vereceğiz, o zaman gelirsiniz" dendi.

Değirmenlik'ten boşu boşuna Lefkoşa'ya getirilen aileler ise, düzensizliğe ve bir organizasyonu bile yapamayan eğitim ve sağlık bakanlıklarına isyan etti.