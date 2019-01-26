Çocuklarınızla cinselliği konuşmaktan çekinmeyin

Çocuğunuzla “mastürbasyon” hakkında konuşmak size biraz garip hissettirebilir, utanç verebilir ve belki de biraz rahatsız da olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun, çocuklarınızı sağlıklı ve cinsiyetinin farkında birer birey olarak yetiştirmek istiyorsanız, ebeveyn olarak bu konuşmayı yapmanız gerekmektedir.

Cinsel eğitim öğretmeni Kim Cavill şu sözleri söylüyor: “Mastürbasyon, insan cinselliğinin gerçekten önemli bir parçasıdır. Bireysel özerklik, zevk, kimlik ve samimiyet gibi konseptleri geliştirmemize yardımcı olur. Genç bireylerin cesaretini kırmak ve onları utandırarak rahatsız hissettirmek yerine onlarla birer yetişkin olarak bu konuları konuşabilirsiniz.”

Bu konuşmaları gerçekleştirmekte zorlanıyorsanız, ya da size “aykırıysa” bu içeriği okumaya devam etmek sizin için faydalı olabilir.

1. Konuşmaya erken yaşta başlayın

Ebeveynler, küçük yaşlardan itibaren çocuklarıyla “cinsel konular” hakkında konuşarak, onların bedenlerini anlamasına yardımcı olabilir. Bu konuşmaların konusu mastürbasyonun da dahil olduğu cinsellikle ilgili bir çok şey olabilir. Tabii ki de, cinsellikle ilgili konuları birden değil, aşamalı olacak şekilde çocuklarınızla konuşmak en doğrusu. Onlarla her türlü “zevk” hakkında konuşmalısınız. Mesela onlara kendi sevdiğiniz şeylerden bahsedebilirsiniz: “Mor rengi bana kendimi iyi hissettiriyor.” veya “Rüzgarın esmesini seviyorum.” Böylece çocuklar iyi hissetmenin utanılacak bir şey olmadığının farkında olacaklar. Kim Cavill, çocuklarla bu konular hakkında ergenlik döneminden önce konuşulması gerektiğini söylüyor. Bir çok ebeveyn için, konuşma çok daha erken gerçekleşedebilir çünkü çocukları çok genç yaşta bedenlerini keşfetmeye başlayabilir.

2. Bunun normal olduğunu vurgulayın

Ebeveynlerin mastürbasyon hakkında konuşarak normalleştirmesi ve bunun utanç verici bir şey olmadığını vurgulaması gerçekten de çok önemli. Cavill çocukları bu konularda iğrendirmenin ve azarlamanın daha sonraki yaşamlarında içsel olarak cinsel bir utanç hissetmelerine ve kendilerinden nefret etmelerine sebep olacağını söylüyor. Vücudunu keşfetmenin güzel olduğunu vurgulamak ve vücutlarının gerçekten de keşfedilmesi gerektiğini her zaman söylemek gerekiyor. Bir gencin mastürbasyon yapmaması da, en yapması kadar normal. Ama ne olursa olsun, her iki şekilde de çocuklarınızın bedenlerini tanıyabilmesi için bu konuşmaları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu konuşmalar aynı zamanda hijyen ve cinsel tacizle ilgili de olabilir. Çocuklar kendi bedenlerini keşfetmekte özgür hissettiklerinde, kendilerini daha güvenli hissedip vücutları hakkında farkındalık geliştirirler.

3. Bunun özel bir şey olduğunu açıklayın

Ebeveynler mastürbasyonun normal ve doğal bir şey olduğunu çocuklarına açıkladıktan sonra bunun aynı zamanda da özel bir şey olduğunu vurgulamalılar. Bu özellikle küçük yaştaki çocuklarla konuşulması gereken bir konu. “Özel” olan şeyin, başka insanlar tarafından bilinmemesi ve görünmemesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Evdeyken de evin genel ve özel alanlarını sembolize edebilecek resimler kullanabilirsiniz, böylece çocuğunuzda küçük yaştan itibaren özel olan ve olmayan ayrımı oluşacaktır. Küçük çocuklar her zaman etraflarında olan bitenin farkında olmadığı için ebeveynlerin küçük çocuklarını özel olmayan ortamlarda kibar bir şekilde uyarması gerekebilir.

4. Kitaplar ve videolar kullanın

Bulabileceğiniz ve hem size hem de çocuğunuza faydası olacak bir çok kaynak var. Doğru kaynakları bulmak için tek yapmanız gereken biraz araştırmak. Ya da bir doktordan tavsiye alabilirsiniz.

5. Çok fazla korkmayın

Ebeveynlerin, çocuklarının kendilerine ne sıklıkta mastürbasyon yaptıkları hakkında endişeleri olması yaygındır. Ama Cavill’in söylediğine göre aslında korkacak ve endişelenecek bir şey yok, tabii ki de çocuğunuz kendine zarar vermiyorsa. Çocuklarınızın günlük yaşantılarını da özel zamanlarından ayırt edebilmesi için siz yardımcı olabilirsiniz.

6. Kendi utancınızdan kurtulun

Cinsel sağlık konusunda, ebeveynlerin bu konular hakkında açıkça konuşabiliyor olması veçocuklarına da her zaman açıkça sorular sorabileceğini öğretmesi gerçekten de çok önemli. Bir çok ebeveyn için böyle bir ortam oluşturmak, kendisinden bir miktar ortaya koymasını gerektirir. Bu yüzden ebeveynler olarak kendi utançlarınızdan ve hislerinizden arınmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde çocuklarınıza bunun tamamen normal bir şey olduğunu anlatabilir, hatta daha da ilerisi hissettirebilirsiniz. Ebeveyn olarak herhangi bir travmanız varsa, ya da içsel bir utanç hissediyorsanız, kendiniz için yardım almak istemeniz kadar normal bir şey daha olamaz.