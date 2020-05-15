Çocuğunuzda bu belirtilerden biri bile varsa dikkat

Erkeklerde kızlara ve Asya ve Pasifik Adası kökenli çocuklara göre daha yaygın olan Kawasaki hastalığı, ilk defa 1967 yılında Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tanımlandı. Peki Kawasaki hastalığı nedir? Belirtisi ve tedavisi neler?

Sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ve yine çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedeni olan Kawasaki hastalığı tüm ırksal ve etnik kökenlerden çocukları ve gençleri etkileyebiliyor. Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Ayrıca lenf düğümlerinizi de etkiler ve burunda, ağızda ve boğazda semptomlara neden olur. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. İlk defa Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlanan hastalık, çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kawasaki hastalığının kesin nedeni hala bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir karışımının Kawasaki hastalığına neden olabilir. Bazı teoriler hastalığı bakteri, virüs veya diğer çevresel faktörlerle ilişkilendirir, ancak hiçbiri kanıtlanmamıştır. Bazı genler çocuğunuzun Kawasaki hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kawasaki hastalığı, belirti belirtileri ve bulguları ile aşamalar halinde ortaya çıkar. Durum kış sonu ve ilkbaharda ortaya çıkma eğilimindedir.

Belirti ve semptomlar şu şekildedir:

İlk aşama

– Üç günden uzun süren yüksek ateş

– Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık

– Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık

– El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık

– Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri

– Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar

– Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)

Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.

İkinci aşama

– Eklem ağrısı

– İshal

– Kusma

– Karın ağrısı

– El ve ayak derisinin soyulması

– Safra kesesinin genişlemesi

– Geçici işitme kaybı

Üçüncü aşama

Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.

Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.

KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Kawasaki hastalığına yakalandığı düşünülen çocuk, olası kalp tutulumu açısından gözlenmesi ve monitorize edilmesi için hastaneye sevk edilmelidir. İlk tedavinin amacı ateş ve iltihabı azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Kawasaki hastalığında tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir.

Tedavi, yüksek dozda aspirin ve damar içi gama globulin verilmesini içerir. Her iki tedavide sistemik iltihabı azaltarak akut belirtilerin kaybolmasını sağlayacaktır. Hastaların büyük çoğunluğunda koroner anormalliklerin ortaya çıkışını önleyebildiği için, yüksek doz damar içi globulin tedavinin vazgeçilmez unsurudur. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.