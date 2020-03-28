City Royal karantina oteli oldu

Hastalığı hafif semptomlarla atlatması beklenen Kovid-19 pozitif vakaları, Lefkoşa’daki City Royal Otel’de karantinaya alınıyor

Riskli grupta olmayan ve hastalığı hafif semptomlarla atlatması beklenen, Kovid-19 pozitif vakalar, Lefkoşa’da bulunan City Royal Otel’de karantinaya alınıyor.

Bu kişiler, hastalığı hafif semptomlarla atlatmasıöngörülen yüzde 80’lik kısımda yer alıyor.

Ama bulaştırma potansiyelleri olması sebebiyle, 14 günlük zorunlu karantinada tutulacaklar.

Ülkedeki pozitif vaka ve temas halindeki vatandaşların artışıyla Sağlık Bakanlığı farklı uygulamalara yöneliyor.Bakanlık, Coronavirüs semptomu gösteren fakat ilk etapta testi negatif çıkan hastaları da artık eve göndermek yerine çeşitli konaklama alanlarında gözetim altına alınması yönünde karar aldı.

Coronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan ve test yapıldığı zaman ilk etapta negatif çıkan şüphelilerin de devletin belirlediği çeşitli otellerde karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Hatalara uygulanan hızlı kart testlerinin, ilk etapta hastalığın başındaki kişiyi negatif gösterebileceğini, iki hafta sonra aynı kişide pozitif görülebileceğine dikkat çekilmişti.

Testi pozitif çıkan, yüksek riskli potansiyel hasta gözüyle bakılan herkesin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi göreceği belirtilirken, buranın sadece Coronavirüs hastaları için kullanılacağı ifade ediliyor.

Hasta veya şüpheli vakaların ise kriterlerine göre farklı noktalarda barınması sağlanacak.