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Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

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Çin’de Pekin merkezli Sinovac Biotech Ltd'nin gelistirdigi CoronaVac adı verilen aşı, ilk enjeksiyonun ardından iki hafta sonra , katılımcılarının yüzde 90'ından fazlasında yeni tip corona virüsü (Covid-19) nötralize edici antikorlar oluşturdu.

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi

 

Katılımcılar ciddi bir yan etki bildirmedi 

 

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 1

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 8 milyon 130 bini geçti, ölü sayısı ise 440 bine yaklaştı. 

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 2

Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanından bilim insanları virüse karşı bir aşı geliştirmek için rekabet ediyor. 

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 3

ÇİN'DE 5 AŞI ÇALIŞMASI İNSAN DENEYLERİNE BAŞLADI

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre, dünya çapında 130'dan aşı geliştirme çalışması yapılıyor. İnsan deneylerine başlayan 8 aşı çalışmasının 5 tanesi Çin’de yer alıyor. Pandeminin ortaya çıktığı Çin’de ise aşı çalışmalarında  umut verici gelişmeler görülmeye devam ediyor.

 

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 4

YÜZDE 90'DAN FAZLA OLUMLU SONUÇ ALINDI

Sinovac Biotech adlı biyoteknoloji şirketinin Pekin Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği corona virüs aşısının klinik deneylerinden gelen ilk sonuçlarda, aşının yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdiği belirtildi.

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 5

“CoronaVac” adı verilen aşının Jiangsu Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde yürütülen klinik deneylerine 18 ile 59 yaşları arasında 743 gönüllü katıldı. Çalışmaya katılan 143 gönüllü deneylerin birinci aşamasında, kalanları ise ikinci aşama çalışmalarında bulundu.

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 6

14 GÜN SONRA VİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİREN ANTİKORLAR OLUŞTU

kinci faz çalışmalarına katılanlarınların yüzde 90’ınından fazlasında, 14 günün sonunda corona virüsü etkisiz hale getirilen antikorlar gelişti.

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 7

Sinovac’ın CEO’su Weidong Yin yaptığı açıklamada, "İkinci aşamada çalışmamız CoronaVac'ın güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisine neden olabileceğini gösteriyor. Üstelik katılımcıların hiçbiri ciddi yan etki bildirmedi. Bu başarı, Covid-19 ile mücadelede elde ettiğimiz önemli bir kilometre taşıdır” ifadelerini kullandı. Weidong, Sinovac'ın onaylanması durumunda daha fazla dozda aşı üretebilmek için bir üretim tesisi kurmaya başladıklarını açıkladı.

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 8

Sinovac, yakında ikinci aşama çalışmalarının tamamlanmasını ve üçüncü aşama deneylerine başlamayı planlıyor. Şirket, 28 gün sürecek  üçüncü aşama denemelerinden de başarılı sonuç alırsa Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'ne başvurarak ülke çapında üretime geçecek.

Çin’in corona virüs aşısı yüzde 90’dan fazla olumlu sonuç verdi - 9

Öte yandan, Sinovac geçen hafta Brezilya'da CoronaVac’ın üçüncü aşamasına başlamak için São Paulo merkezli Instituto Butantan ile ortaklık yaptığını açıkladı.

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