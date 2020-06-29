Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran haber

200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 10 milyonu geçerken, Çin’den aşı ile ilgili umutlandıran bir haber geldi. CanSino tarafından geliştirilen potansiyel bir corona virüs aşısının orduda kullanımı onaylandı.

Yeni tip corona virüs(Covid-19) aşısının geliştirilmesi için ülkeler birbiriyle kıyasıya bir rekabet içindeyken, pandeminin ortaya çıktığı Çin bir adım öne geçti. CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilen potansiyel bir Covid-19 aşısı askeriyede kullanılmak için onaylandı.

CanSino tarafından yapılan açıklamada, aşının klinik deneylerle güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından, 25 Haziran’da Çin Merkez Askeri Komisyonu'nun söz konusu aşıyı bir yıl boyunca orduda kulanmak için onayladığını belirtti.

“Ad5-nCoV” adı verilen aşı Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen sekiz aşı adayından biri. Aşı, aynı zamanda Kanada’da insan testlerinde kullanılmak için de onay aldı.

CanSino "Ad5-nCoV şu anda sadece askeri kullanımla sınırlı ve kullanımı Lojistik Destek Departmanı’nın onayı olmadan genişletilemez" dedi.

Diğer taraftan, Ad5-nCov’un birinci ve ikinci aşama klinik deneyleri, dünya çapında yarım milyon insanı öldüren corona virüsün neden olduğu hastalıkları önleme potansiyeline sahip olduğunu, ancak ticari başarısının garanti edilemeyeceğini gösterdi.

Diğer taraftan, yeni tip corona virüsün neden olduğu hastalığa karşı ticari kullanım için henüz bir aşı onaylanmandı, ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre küresel olarak 135 aşı geliştiriliyor, bu aşılardan bir düzine kadarı insan deneyleri aşamasında bulunuyor.

Çinli ilaç şirketi CanSino tarafından geliştirilen potansiyel corona virüs (Covid-19) aşısının insan testleri geçen ayın sonunda tamamlandı. 108 gönüllünün katıldığı testlerde hafif yan etkiler rapor edilirken, aşılanan herkesin corona virüse karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştirdiği belirtildi. Çin böylelikle ABD'li ve Avrupalı rakiplerini geride bırakarak potansiyel bir corona virüs aşısının klinik testlerini tamamlayan ilk ülke oldu.