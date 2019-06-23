Cilt analizine büyük ilgi

KKTC Uluslararası Fuarı’nda YDÜ Hastanesi standında son teknolojik cihazla gerçekleştirilen cilt analizleri, katılımcılara ciltleriyle ilgili bilmedikleri ve görmedikleri birçok konuda detaylı bilgi verdi

KKTC Uluslararası Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, ziyaretçiler için hem kan bağışı kampanyası düzenledi hem de cilt analizi yaptı. Özellikle standa fuarın ziyaretçilerine özel olarak gerçekleştirilen cilt analizi, yoğun ilgi gördü. Plastik cerrahi dermataloji koordinatörü ve kozmetik danışmanı Sevinç Kandusever’in 6 modda resim çekip cilt altındaki problemleri gösteren son teknolojik cihazla gerçekleştirdiği cilt analizleri, katılımcılara ciltleriyle ilgili bilmedikleri ve görmedikleri birçok konuda detaylı bilgi verdi.

Cilt analizi yaptıran konuklara Yakın Doğu Üniversitesi’nde alacakları medikal cilt bakımı hizmetinden yüzde 20 indirimin sağlandığı kampanyaya özellikle kadınların ilgisi hayli fazla oldu. Deneyimli ve başarılı isim Sevinç Kandusever’in bilgileri ışığında yüz ciltlerini yenilemek isteyen birçok kişi, YDÜ Hastanesi’nde randevu almak için harekete geçti. YDÜ Hastanesi’ndeki yenilikleri tanıtan ve mide küçültme ve botoks işlemleri hakkında bilgilendirme yapan YDÜ ekibi, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi. Öte yandan YDÜ standında dileyen katılımcılara kan şekeri ve tansiyon ölçümü de yapılırken, her yıl olduğu gibi kan bağışı kampanyası da gerçekleştirildi. Thalassaemia hastaları başta olmak üzere ihtiyacı olanlar için Devlet Hastanesine verilmek üzere başlatılan kan bağışı kampanyası da fuarın son günü olan bu akşama kadar devam edecek.