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Chia tohumu ve sağlık

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Bir tohum olan chia, son yılların popüler besinleri arasında. Peki Chiayı bu kadar ünlendiren ne?

Chia tohumu ve sağlık
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Genel olarak tohumlar (keten, susam v.b gibi) proteinler, sağlıklı yağ asitleri, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengindirler. Chia tohumu yüksek omega-3 yağ asitlerini içermesi nedeniyle diğer tohumlara kıyasla daha çok önem kazanmıştır. Ayrıca her 1 yemek kaşığı chia tohumunda 2.5 gram bitkisel protein, 5 gram lif, ve 2 gram alfa-linolenik asit içermektedir.

Yapılan bilimsel araştırmalarda günde 3 yemek kaşığı chia tüketen bireylerin metabolik sendrom, diyabet riski ve ani kan şekeri düşme risklerinin azaldığı bildirilmiştir.

Chia genellikle suyu çeken bir tohumdur, peki bu bize  nasıl bir fayda sağlayacak? Tabi ki lifli ve suyu çektiği için tokluk hissimizi artıracak ve aşırı yemek yememizi ve aşırı kalori alımımızı engelleyecektir. Kilo kontrolünde ve kilo verme sürecinde olan bireylerin chia tohumunu tercih etmelerinin en önemli sebebi chia tohumunun tok tutucu özelliğidir.

Chia tadı belli belirsiz olduğu için meyve karışımlarına, yoğurtlara, içme sularına ve salatalara karıştırıp tüketebilirsiniz.

Chia tohumu ve sağlıklı alternatifler

Çilekli Chia Pudingi

  • 2 yemek kaşığı chia tohumu
  • 200 ml yağsız süt
  • 1 paket vanilya tozu
  • 1 çay kaşığı Hindistan cevizi rendesi
  • 100 gram çilek
  • 1 çay kaşık bal

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve pişirin. İyice piştikten sonra karışımı dinlenmeye bırakın, soğuduktan sonra buzdolabında bekletin, karışım hafif katı kıvama geldikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz…

Chia tohumlu Yaz Cacığı

  • 2 tatlı kaşığı chia tohumu
  • 200 ml yoğurt
  • 1 salatalık
  • 1 tutam kuru nane
  • 1 diş sarımsak
  • Su ve az tuz

Tüm malzemeleri klasik cacık yapar gibi karıştırın, karışım içindeki chia tohumları şiştikten sonra buzdolabında bekletin…

 

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