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Cep telefonunun zararları nelerdir?

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Cep telefonları hayatımıza girdiği andan itibaren onlarla yatar onlarla kalkar olduk.

Cep telefonunun zararları nelerdir?

 Sosyal medya hesapları, mailler, sohbet uygulamaları, oyunlar derken başımız sürekli öne eğik gezmeye başladık. Öyle ki yapılan araştırmalara göre Türk insanı günde ortalama 70 kez cep telefonuna bakıyor. Ve bu durum aslında farkında olmadan sağlığımıza da etkiliyor.

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Cep telefonu kullanırken sabit pozisyonda ve hareketsiz kalıyoruz. Sürekli aşağı doğru bakmak ya da konuşurken boynumuzu bir yana eğmek farkında olmadan omurgaya binen yükü artırıyor. Bunun sonucunda baş ve boyun çevresinde artan ağrılar ve kas spazmları görülebiliyor. Bu yüzden cep telefonu kullanırken birkaç basit önlem alarak sağlığımızı korumak mümkün. Eğer son zamanlarda beliniz ya da boynunuz ağrıyorsa nedeni cep telefonuyla konuşurken yanlış duruyor olmanız olabilir. Cep telefonuyla çok konuşuyorsanız kulaklık kullanın.

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Hayatımızı neredeyse cep telefonlarına sığdırdığımız şu dönemde başımız hep öne eğik ve telefonumuza bakar halde. Bu yüzden cep telefonu doğal duruşumuzun bozulmasına neden olabiliyor. Uzmanlar cep telefonlarını başımız eğik bir pozisyonda kullandığımız zaman oluşacak olan basıncın 66 farklı iskelet yapısına dağıldığını belirtiyor

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Bunun ileride ağrı ve kronik doku sıkılığını yol açabileceği söyleniyor. Bunu önlemek için her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca ileriye dik bir şekilde bakarak kronik ağrılardan kurtulabilirsiniz. İşiniz için cep telefonu yerine masa üstü bilgisayarı tercih etmek sağlığınız için çok daha iyi olacaktır.

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