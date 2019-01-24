" Cebinizdeki Doktor " Kabak çekirdeği

Yapılan araştırmalara göre kabak çekirdeğinin içeriğinde bulunan sterollerin, prostat dokusunu olumsuz yönde etkileyen DHT düzeyini azalttığı belirlenmiştir. Uzmanlar kabak çekirdeğini cebinizdeki doktor olarak tanımlıyor. Kabak çekirdeği içerisinde çok zengin ve faydalı besin maddesi vardır. Bunlardan en önemli olanı ise cucurbitacin adlı bir bileşendir.

1-Kabak çekirdeki yoğun miktarda magnezyum içermektedir.

Bu yüzden magnezyum deposu diyebiliriz. Magnezyum, bizim yaşamsal kaynağımız olan maddedir. Vücudun düzgün çalışması için gereken 300 den fazla farklı biyokimyasal reaksiyonunun oluşumundan sorumludur.

Magnezyum ihtiyacımızın yüksek bir miktarını karşılamak için her gün yarım su bardağı kabak çekirdeği yemeliyiz. Ortalama %92 günlük magnezyum ihtiyacımız karşılanmış olur.

2-Kabak çekirdeği doğal olarak kullanılan viagra dır.

Erkeklerdeki testesteron seviyesini arttırır ve cinsel sağlığında mucizeler yaratır. Kabak çekirdeği, içerisinde B,C,D,E ve K vitaminleri içerdiğinden dolayı libido üzerinde büyük rolü vardır.

Cinsel sağlıktan ayriyetten kabak çekirdeğinde çinko doludur, bu da yüksek olan testesteron seviyelerinin arkasındaki güçtür.

3-Kabak çekirdeği bulunduğunuz modu değiştirir ve ani bir şekilde sıcak basmalarını azaltır.

İçerdiği triptofan(beynin serotonin üretmesine yarayan bir aminoasit) sayesinde yaşamış olduğunuz ruh halinizi daha güzel bir hale getirir.

Vücut ısısını dengeleyen bu kabak çekirdeği magnezyum eksikliğinden kaynaklanan durup dururken sıcak basmalarını da azaltır.

4-Kabak çekirdeği kansere birebirdir.

Kabak çekirdeki "cucurbitacins" olarak bilinen bileşikler tarafından çok zengindir. Yapılan bir araştırmalara göre,bu bileşiklerin kanser tedavisine iyi geldiğini hatta bazı tür kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıkmıştır.

5-Kabak çekirdeği,en önemi sorunumuz olan uykusuzluk sorununa iyi gelmektedir.

Doğal bir amino asit olan “tryptophan” içeren kabak çekirdeği uyku kalitenizi yükseltebilir. Vücut tarafından “uyku hormonu” olarak bilinen serotonine dönüştürülen tryptophan uyku bozuklukları tedavisi için önerilen besinler arasında yer alıyor.

Yatmadan 2-3 saat önce 1 avuç kabak çekirdeği yiyerek uyku kalitesini yükselten melatonin ve serotonin düzeylerini artırabilirsiniz.

6- Kabak çekirdeği diyabete iyi gelir.

Kabak çekirdeğinin diyabet hastalığına etkisi henüz sadece laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına dayansa da ilk sonuçlar oldukça umut verici. Yapılan bu araştırmalarda kabak çekirdeği ve kabak çekirdeği yağının diyabetik hayvanlarda insülinin düzenlenmesine yardımcı olduğu belirlenmiş.

Aynı araştırma sonuçlarına kabak çekirdeği diyabet nedeniyle görülen böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Bunun başlıca nedeni kabak çekirdeğinin serbest radikalleri nötralize ederek çeşitli hastalıkların gelişimini hızlandıran oksidatif strese karşı organları koruması.

Omega 3: Kabak çekirdeğinin de aralarında bulunduğu çiğ yemişler bitki kaynaklı omega 3 yağ asitleri bakımından en sağlıklı kaynaklardır. Bitkisel omega 3 yağ asitleri (Alfa Linolenik Asit veya ALA) vücut tarafından çok daha etkili EPA ve DHA omega 3 yağ asitlerine dönüştürülür. Vücudumuz omega 3 üretmediği için ihtiyacımız olan omega 3 yağ asitlerini ancak tükettiğimiz gıdalardan alabiliriz.

Önemli bir bileşen olan omega 3 eklem kireçlenmesinden depresyona, bebek gelişimden astıma, dikkat eksiliğinden Alzheimer’e kadar pek çok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Kabak Çekirdeği Kürünün Yapılışı

Kabak çekirdeğinin kabuklarını çıkardıktan sonra havan ve robot yardımıyla ezin. Daha sonra kabak çekirdeklerini ocakta kaynayan suya ekleyin ve ocağın altını kapatın. Yaklaşık 15 dakika bu şekilde dinlensin.

Ardından süzerek çekirdeklerden arındırın. Elde ettiğiniz kabak çekirdeği suyunu her gün düzenli olarak için. Bu kür sadece prostat büyümesi için değil, genel sağlık sorunlarına karşı tavsiye edilir.