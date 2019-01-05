Çatalköy'e Bağımlılıkla Mücadele Merkezi

Çatalköy'de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi bu yılın ilk yarısında hizmete girmesi hedefleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’ne ait Çatalköy'deki kullanılmayan bir tesis, bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Tarım Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’na devredilen tesisin, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi olarak bu yılın ilk yarısında hizmete girmesi hedefleniyor.

Çatalköy'de dağın eteklerinde yer alan tesisin anahtarını Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'den aldı. Bakanlar, devir protokolüne de imza koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Orman Dairesi bünyesinde atıl durumdaki tesisin yaşama kazandırılması için Sağlık Bakanlığı’na devrinin yapıldığını söyledi.

Şahali, ülkede bağımlılık tuzağına düşenleri tekrar topluma kazandırmak için atılan adımın önemine işaret ederek, atıl durumdaki bu tesisin Sağlık Bakanlığı elinde kamusal yarar üreteceğini, bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet vereceğini ve toplumsal mücadeleye katkıda bulunacağını kaydetti.

Bağımlılığın zararlarına ve yarattığı sahte cennet sonrası yaşattığı cehenneme vurgu yapan Şahali, bağımlılık sonrası yaşamdan kopan bireyleri topluma kazandıracak bu girişimin önemine işaret etti. Şahali, tesisin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Bu binanın varlığından bir bakan olarak haberdar olmasını Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu’nun sağladığını, Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit'in de burası için talepte bulunduğunu ancak gelip görünce buranın daha da önemli bir misyonu yerine getirecek Sağlık Bakanlığı’na vermeyi uygun gördüklerini anlatan Şahali, Bakanlar Kurulu’nda da bu kararı aldıklarını ve devri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Orman Dairesi ile Çatalköy Belediyesi’ne de teşekkür eden Şahali, Sağlık Bakanlığı’na başarı diledi ve tesisin anahtarını Sağlık Bakanı Besim'e verdi.

Anahtarı teşekkürlerle alan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bu projeden çok heyecan duyduklarını, bağımlılıkla mücadele merkezi oluşturmak için uzun süre çalıştıklarını söyledi.

Ruh sağlığı merkezinin bulunduğunu, sağlık ve tedavi verebildiklerini ama rehabilitenin de önemli olduğunu ifade eden Besim, atılan adımın bu açıdan önem taşıdığını kaydetti.

Besim, bağımlıların tedavi sonrası rehabilite edilmesi ve topluma kazandırılması çalışmalarının önemli olduğunu ve bu merkezin bu görevi üstleneceğini belirterek, merkezin kaliteli personel ekibini de en erken sürede hazırlayacaklarını dile getirdi.

Sadece merkez değil ekip ve ekipmanın da önemli olduğunu belirten Besim, bağımlılık rehabilitasyonu anlamında Sağlık Bakanlığı’na çok önemli bir mekan kazandıran Tarım Bakanlığı’na teşekkür etti, bakanlık olarak bağımlı kişilere sahip çıkıp topluma kazandıracaklarını söyledi.

Filiz Besim, "Burayı gerekli altyapı ve personel ile iyi bir rehabilitasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" diyerek, bağımlılık konusunda herkesin birlikte hareket etmesi ve toplumda her bireyde farkındalık oluşmasının önemli olduğunu, bu konuda basına da önemli görev düştüğünü söyledi.

Besim, "El ele hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu ve bağımlılık ile ilgili mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Merkezin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, bu yüzden atılan adımın çok büyük olduğunu ifade eden Karaokçu, okullarda da eğitimlerin başlayacağını, ayrıca uyuşturucu ihbar hattının da devreye gireceğini söyledi.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz da, bu merkezi birçok kurumun istediğini ancak topluma, sağlığa en önemli hizmeti vereceğine inandıkları Sağlık Bakanlığı’na verdiklerini ifade etti.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ise gençlerin bağımlılıkla ilgili sorunlarını yakından bildiklerini, bu yüzden bu yönde mücadeleye destek vermek üzere sağlık ve toplum üzerine hayata geçirilecek merkezi desteklediklerini çünkü ülkede en büyük sorunun uyuşturucu olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’na her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade eden

