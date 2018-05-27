Burun kanaması tekrarlıyorsa ciddiye alınmalı!

Yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde, zaman zaman burun kanaması yaşanabileceğini belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaymakçı, uzun süren ve tekrarlayan burun kanamasının ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı

Burun kanamalarının genellikle hafif atlatıldığını ancak şiddetli ve sık tekrarlayan kanamalarda mutlaka doktora gitmek gerektiğini belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaymakçı, burun kanamasına yol açan etkenler hakkında şunları söyledi:

“Burundaki kırıklar, buruna darbe alınması, burun karıştırma, zararlı madde kullanımı burun kanamasına neden olabilir. Bazen burun kuruluğundan kabuklanma olur ve ardından kanama yaşanabilir. Pıhtılaşma sorunları, karaciğer hastalıkları ve fazla alkol alımı da burun kanamalarına yol açabilir. Bu kanamalara karşı gelişigüzel ilaç kullanılmamalı ve doktora danışılmalı.”

BURUN KANAMASINA NASIL MÜDAHALE EDİLMELİ?

Burun kanamasında, öncelikle başın geriye atılmaması gerektiğini ifade eden Kaymakçı, burun içine pamuk, bez ya da peçete konulmasının da doğru olmadığını kaydetti.

KBB Uzmanı, bu uygulamaların kanamanın durmasına etkisi olmadığını, aksine kanın genze akmasına neden olduğunu dile getirerek, “Kanama sırasında, nazik bir şekilde soğuk suyla burun temizlenmeli. Burun ucu iki parmak arasına sıkıştırılarak, hafif baskı uygulayıp oturarak birkaç dakika beklenmeli. Sert bir şekilde sümkürmekten kaçınılmalı. Kanama durmuyorsa, sık tekrarlıyorsa, fenalaşma, bulantı ve bayılma hissi varsa, nefes alma da zorluk yaşanıyorsa, yüksek ateş gibi ek belirtiler varsa, mutlaka KBB uzmanına danışılmalı” diye konuştu.

HİPERTANSİYON BURUN KANAMASI YAPABİLİR

İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan tansiyon yüksekliği (hipertansiyon) ve damar sertliğinin de sıklıkla burun kanamasına neden olduğunu belirten Kaymakçı, bu durumda öncelikle tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi, genelde tansiyon düşmesine bağlı olarak burun kanamasının da durduğunu ifade ederek, “Yüksek tansiyon beyin kanaması, felç gibi tehlikeli hastalıklara da neden olabiliyor. Genellikle, yüksek tansiyona bağlı kanamanın beyinde değil de burunda olması aslında, vücut için bir sigorta görevi görmektedir. Yani hipertansiyonda burun kanaması çok da korkulacak bir şey değildir. Kolay duran bir kanamadır. Ancak yine uzun sürüyorsa ve tekrarlıyorsa ihmal edilmemelidir” dedi.

KANAMANIN NEDENİ MUTLAKA ARAŞTIRILMALI

Uzun süren kanamalarda, gerekli görüldüğü takdirde hastaneye yatırılarak tetkiklerin yapıldığını dile getiren Kaymakçı, testler yapılarak uygun ilaçların verildiğini anlatarak, “Kanayan damarlara müdahale edip, damar tıkayıcı işlemler yapılıyor. Yani kanamaya yol açan damarlar tedavi ediliyor ve kanamaya engel olunuyor. Neticede, burun kanamaları önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Kanamanın nedeni mutlaka araştırılmalı ve varsa altında yatabilecek farklı ve ciddi hastalıklar ortaya çıkartılarak önlem alınmalı” şeklinde konuştu.