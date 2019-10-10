Burun akıntısı, beyin omurilik sıvısı çıktı

Bir yıl önce burnundan sıvı gelmesi nedeniyle birçok doktora başvuran, her seferinde ise alerji tedavisi uygulanan ancak sağlığına kavuşamayınca YDÜ Hastanesi’ne başvuran 34 yaşındaki hastanın beyin omurilik sıvısı kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Hasta, YDÜ’de başarılı bir operasyonla tedavi edildi

Bir yıl önce doğum sonrası burnundan şeffaf sıvı gelmeye başlaması nedeniyle birçok farklı doktora başvuran 34 yaşındaki Çise Atlas’a, her seferinde alerjik akıntı teşhisi ile birçok alerji tedavisi uygulandı. Bir yıldır alerji ilaçları ile yaşayan hasta, buna rağmen sıvı kaybındaki artışla birlikte yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi sağlık sorunları ile de mücadele etmeye başladı. Bir yıl sonunda beyin omurilik sıvısı kaybı yaşadığı anlaşılan hasta, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir Başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla tedavi edildi.

Muayene ve tetkikleri sonucunda beyin omurilik zarında yırtık teşhis edilen Çise Atlas’ın, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalları tarafından gerçekleştirilen değerlendirmesinde Prof. Dr. Ferhat Erişir başkanlığındaki ekip tarafından opere edilmesine yönelik karara varıldı.

“Hastamız Çise Atlas uzun yıllar önce burun ameliyatı geçirmiş. Burun ameliyatından yıllar sonra ise doğum yapmıştır. Burun ameliyatında gerçekleşme ihtimali bulunan komplikasyona bağlı olarak zarda meydana gelen bir incelme, doğum sırasında meydana gelen basınçla birleşince, beyin zarının yırtılmasıyla sonuçlanmış olabilir.” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Ferhat Erişir, sonrasında hastada burundan yavaş yavaş ve damla damla sıvı gelmeye başlamış olabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ferhat Erişir, burundan gelen beyin omurilik sıvısının birincil nedenleri arasında kazalar, travmalar ve buruna gelen darbelerin etken olabileceğine dikkat çekerken, hastaların geçirmiş oldukları operasyonlarda yaşanan komplikasyonların da sebep teşkil edebileceğini kaydetti.

ERİŞİR; “DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ GERÇEKLEŞTİRİLMESEYDİ, HASTANIN MENENJİT İLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALMASI DA KAÇINILMAZ OLACAKTI”

Beyin omurilik sıvısı ve işlevlerine de değinen Prof. Dr. Ferhat Erişir, beyinde bulunan ve günde bir bardak kadar salgılanan ve hergün yenilenen beyin omurilik sıvısının, insanları travmalara karşı koruduğuna dikkat çekti. Teşhis ve tedavi arayışları ile geçen bir yıllık süre zarfında Çise Atlas’ın sıvı kaybı yaşaması ve beynin dış ortama açık olması nedeniyle menenjit geçirme ihtimalinin de söz konusu olduğuna değinen Prof. Dr. Ferhat Erişir, su formunda sürekli burun akıntısı şikayeti olan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğini bildirdi.

Uyguladıkları tedavi yöntemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferhat Erişir, işlem sırasında endoskopik kameralarla burun içine girilip, hastanın kafa tabanına doğru ilerlendiğini, burada beyin tabanına yama uygulanmak suretiyle deliğin kapatıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Ferhat Erişir açıklamalarının sonunda, beyin omurilik zarı yırtığının neden olduğu sonuçlara ilişkin ifadelere yer verdi: “Bu durumdaki hastalarda şiddetli baş ağrısı olmakta, hatta ameliyat sonrası kısa bir süre baş ağrısı da devam edebilmektedir. Teşhis ve tedaviye geç kalındığı durumlarda ise burun içindeki mikroplar beyine karışıp hastanın menenjit geçirmesine sebebiyet vermekte, bu durum da hastanın hayatına mal olabilmektedir. Hastanemizde gerçekleştirilen operasyon sonrası hastanın burun akıntısı ve baş ağrıları kendiliğinden geçmiş, hayati risk teşkil edebilecek tüm sorunlar ortadan kaldırılmıştır.