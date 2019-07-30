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"Bugün itibari ile Batı Nil Virüsü ön tanısı ile gelen hasta yok"

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"Bugün itibari ile Batı Nil Virüsü ön tanısı ile gelen hasta yok"
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 Sağlık Bakanlığı, bugün itibari ile Batı Nil Virüsü ön tanısı ile devlet hastanelerine yeni bir vaka ulaşmadığını açıkladı.
Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Tanısı konulan bir hastamız, Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nden alınmış, Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde tedavi görmektedir ve genel sağlık durumu iyidir. Gelişmeler bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir” denildi.

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