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"Bugün 38 kişide pozitif koronavirüs tespit edildi"

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"Bugün 38 kişide pozitif koronavirüs tespit edildi"

Corona virüsüyle mücadele eden ekibin başında yer alan Enfeksiyon Bölümü Klinik Şefi Dr. Zafer Erdoğmuş, bugün 38 kişide pozitif coronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Lefkoşa Devlet Hastanesi Karantina Merkezi’nde corona virüsüyle mücadele eden ekibin başında yer alan Enfeksiyon Bölümü Klinik Şefi Dr. Zafer Erdoğmuş, bugün 38 kişide pozitif coronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Hızlı test sonucunda tespit edilen pozitif vakaların bir sağlık sorunu olmadığını belirten Dr. Zafer Erdoğmuş, güvenilirliği yüzde yüze yakın olan PCR testi ile kontrollerin başladığını belirterek, geç vakitlerde sonuçların açıklanacağını duyurdu.

Dr. Zafer Erdoğmuş’un açıklaması şu şekilde: “Bugün Salamis personeline ve görevli polis memurlarına tarama amaçlı yapılan testlerde 38 pozitif vaka saptanmıştır. Pozitif vakaların hiçbir şikâyeti yoktur, bu bizim için sevindiricidir. Şu an için güvenilirliği % 100 e yakın olan PCR testi ile kontrollerine başlanmıştır, geç vakitlerde sonuçlarını sizinle paylaşacağız.

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