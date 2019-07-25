Bu besinler kas kütlenizi sağlıklı arttıracak!

Yaz mevsiminin gelmesiyle fit bir vücuda sahip olmak isteyenler spor salonlarını doldurmaya başladı. Sağlıklı kilo verirken kas kütlenizi arttırabileceğiniz 16 süper besin olduğunu biliyor muydunuz?

Besinler vücudumuzun üretemediği ama ihtiyaç duyduğu birçok maddenin kaynağıdır. Doğa besinler yolu ile yaşayabilmemiz için gerekli olan her türlü vitamin, minarel ve benzeri maddeleri bize sunar. Peki hangi besinler daha sağlıklıdır?

Hangi besinler kilo aldırır? Hangi besinler kas kütlesini arttırır? Kim fit bir vücuda sahip olmak İşte yağ oranı düşük kas kütlesi fazla fit bir vücudun sırrının saklı olduğu besinler... Spor hiç kuşkusuz kaslı bir vücuda sahip olmak için birinci şart ama bunu yediğimiz içtiğimizle desteklememiz gerektiği de bir gerçek. İşte yaptığımız sporun gerçekten işe yaraması için yani sağlıklı bir vücut için beslenmenize katmanız gereken en iyi kas yapan 16 besin!

Herkes güçlü kaslara sahip olmak ister. Kuvvetli kasların olmazsa olmazı kuşkusuz spor... Ancak sporun yanı sıra doğru bir şekilde beslenme de kas yapımını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kas yapan en iyi 16 besini sıraladı...

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

ISPANAK:

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids´in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

YULAF:

Yulaf sağlıklıdır, lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketin.

SOMON:

Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır.

TATLI PATATES:

Mükemmel bir A ve C vitamini, potasyum, riboflavin, bakır, pantothetic asit ve folik asit kaynağıdır

ANANAS:

Ananasın içeriğinde proteini sindiren bromelein adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası, kahvaltıda, öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır.

SÜZME PEYNİR:

Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir.

KAHVERENGİ PİRİNÇ:

Bu kompleks oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır. Enerji verir. Egzersiz sırasında da sizi destekler.

BROKOLİ:

Ispanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanıza brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır.

TAVUK:

Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.

MERCİMEK VE NOHUT:

Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejetaryenler de protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz.

YUMURTA:

Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.

EGZERSİZ:

Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir.

Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir.

Bacak kramplarını önlemek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç vardır.

Size yorucu bir egzersiz için anlık enerji verecek yiyecekleri de tüketmelisiniz