Bu ayın sebzesi: Semizotu

Semizotunun sağlığa faydaları
- Kansızlık ve kabızlık problemlerinde semizotu çok faydalı ve etkilidir.
- Bol idrar söktürücü ve kanı temizleyici özelliği vardır.
- Böbreklerdeki kum ve taşı dökmeyi artırıcı etki sağlar.
- İçerdiği yüksek lif sayesinde tok tutucu olup obezite tedavisi ve kilo vermede etkilidir.
- Çiğ salatalarda veya cacık içinde çiğ şekilde tüketildiğinde semizotundan daha fazla faydalanırız.
- Her yaş grubu bireyin tüketmesi için uygundur.
- Semizotunun omega-3 içeriği balıktakiyle kıyaslanacak düzeydedir.
- Özellikle ürük asit yüksekliği olanlarda sıkça baş ağrısı çekenlerde semizotu etkilidir.
- Yapılan çalışmalarda sinirsel problemlerde ve beyin yorgunluğunda etkilidir.
- Kalorisi oldukça düşük olan semizotunun diyet yapan bireylerin gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir sebzedir.
- Omega-3 içeriği nedeniyle koroner kalp hastalığı riskini azaltır, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeler.
- Hamileliğin son aylarında rahim kaslarını fazla çalıştırabileceği i.in seyrek tüketilmesinde fayda vardır.
- Meltonin de içeren semizotu uyku problemlerinde de etkili olabilmektedir.
Kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı mercimekli semizotu salatası
- Yarım demet semizotu
- 1 adet kapya biber
- 2 yk yeşil mercimek haşlanmış şekilde
- 1 yk tuzsuz kappar turşusu
- 1 yk sızma zeytinyağı
Tüm malzemeleri ince ince doğrayıp karıştırın ve üzerine summak ekleyin. Hem çok lezzetli hem de kilo vermeye destek bir salata sizleri bekliyor, afiyet olsun