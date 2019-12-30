Böbrek Sağlığınız İçin Dikkatli Tüketmeniz Gereken 7 Gıda

Böbreklerimiz karın boşluğunun üst-arka kısmında omurganın her iki tarafına yerleşik fasulyeye benzer organlardır. Böbrekler vücudun işleyişinde büyük rol oynar.

Böbrekler vücut sistemlerinin işleyişinde önemli bir rol oynar. Birden çok işlevi olan böbrekler, vücutta biriken üre, kreatinin, ürik asit gibi zararlı maddelerin filtrelenmesini ve dışarı atılmasını sağlar. Ancak böbrekler çalışmazsa bu zararlı maddeler kişinin kanında birikir ve bu durum ise pek çok organı etkiler. Kanda zararlı maddelerin birikimi organların işlevlerini yitirmesine neden olabilir. Bu nedenle böbrek sağlığı çok önemlidir. Peki böbrek sağlığı için neler yapmalıyız? İşte böbrek sağlığına dikkat etmek isteyenlerin fazla tüketmemesi gereken 7 gıda.

Not: Böbreklerinizle ilgili herhangi bir problem yaşadığınızı düşünüyorsanız, ilk olarak doktora başvurmanızda fayda var. Listede yazılanları ise, doktorunuzun önerisi dahilinde uygulayınız.

1. Avokado



Avokado; çeşitli besleyici nitelikleri nedeniyle son dönemin popüler olan gıdalarından biri haline geldi. Artık her yerde avokadolu bir tarife rastlamak mümkün. Yüksek besin değerine sahip bu gıdayı her ne kadar övülse de, çok fazla yemek özellikle böbrekleriyle ilgili bir sağlık problemleri yaşayanlar için tehlikeli olabilir. Bunun nedeni ise avokadoda yüksek miktarda potasyum bulunması. Potasyum vücut için gereklidir ancak kandaki fazla potasyum kas krampları ve düzensiz kalp atışı gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

2. Kırmızı et



Çok fazla et yemek böbrek sorunlarına neden olabilir. Çünkü hayvan proteinlerini sindirmek zordur. Bu da atıkları yok eden böbreklerin işini zorlaştırabilir. Hayvansal proteinler açısından zengin bir diyet de böbrek taşlarının gelişmesine yol açabilir. Tabii ki en doğru diyet ve beslenme programı için doktorunuza danışmalısınız. Ancak kırmızı et, böbrek taşlarının yaygın nedenlerinden biri olan ürik asit üretimini uyaran yüksek miktarda pürine sahiptir. Bunun yerine Vücudunuzun ihtiyacı olan proteini daha fazla sebze ve fındık yiyerek alabilirsiniz.

3. Tuz



Sağlıklı bir diyet günde maksimum 2 bin 300 mg sodyum içermelidir (yaklaşık bir çay kaşığı tuz). Çok fazla tuz tüketmeniz halinde böbrekleriniz fazla sodyumu sindirmek için çok daha fazla çalışır. Bu da böbreklerde su tutulmasına neden olabilir. Bu ise yüksek tansiyonu tetikler. Bçbreklerinizin sağlığını korumak için çok fazla y-tuz kullanmak yerine baharatlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, konserve çorbalar veya sebzeler, dondurulmuş pizza ve salata sosları gibi işlenmiş ve paketlenmiş gıdaların tüketimini de azaltabilirsiniz, çünkü genellikle çok fazla tuz içerirler.

4. Muz



Böbrek problemleriniz olduğundan şüpheleniyorsanız, sağlıklı kalmak için iyi ve doğru beslenme şarttır. Ve bu, muz gibi bazı gıdaların tüketimini sınırlamak anlamına gelir, çünkü muz böbrekleri düzgün çalışmayanlar için zararlı olabilecek seviyede potasyum içerir.

Sağlıklı bir yetişkinin yiyeceklerden günlük 3 bin 500 – 4 bin 700 mg potasyum alması gerekir. Ortalama bir muz ise zaten 537 mg Potasyum içerir. Bir böbrek hastalığınız varsa, vücudunuz fazlalığı filtreleyemediği için potasyum alımı daha düşük olmalıdır, çünkü bu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

5. Süt ürünleri



Süt ürünleri vitamin ve besin açısından zengin olmasına rağmen, çok fazla süt, yoğurt ve peynir tüketmek böbrek problemleri olanlar zararlı olabilir. Bu gıdalarda bulunan yüksek miktarda fosfor böbreklerinize baskı yapabilir.

6. Tam buğday ekmeği



Tam buğday ekmeği sağlıklı ve besleyicidir. Ancak çoğunlukla büyük porsiyonlarla tüketilir bu da özellikle böbrek rahatsızlığı olan bireylerin daha fazla sorun yaşamasına neden olabilir. Çünkü tam buğday ekmeği ya da kepekli ekmek gibi ekmek çeşitlerinde çok fazla miktarda fosfor ve potasyum bulunur. Bir dilim tam tahıllı ekmek, her biri sadece 25 mg olan bir dilim beyaz ekmeğe kıyasla 70 mg potasyum ve 57 mg fosfor içerir.

7. Portakal ve portakal suyu



Portakal ve portakal suyu düşük kalorili ve C vitamini açısından zengin olmakla birlikte yüksek düzeyde potasyum içerir. Bir orta portakal 240 mg potasyum sağlar ve bir bardak portakal suyu yaklaşık 470 mg potasyum içerebilir.

Bu rakamlar göz önüne alındığında, portakal ve portakal suyu tüketimi, özellikle de tamamen böbrekler düzgün çalışmıyorsa sınırlandırılmalıdır. Böbrekler fazla potasyumu kandan çıkaramazlarsa, bu vücudunuz için çok tehlikeli olabilir.