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BM, Covid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı

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Corona virüs nedeniyle yakınlarını ve işini kaybetme, karantina ve hareket kısıtlılığı ile gelecek endişesinin, akıl sağlığını etkileyebileceği belirtildi. Hükümetlere akıl sağlığı hizmetlerini artırma çağrısı yapıldı.

BM, Covid-19 salgınının akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı

 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan sağlığını sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkilediğini belirterek, hükümetlere salgınla mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini artırmaları ve finanse etmeleri çağrısında bulundu. 

Guterres, yayımladığı video mesajında, yakınlarını ve işini kaybetme, karantina ve hareket kısıtlılığı ile gelecek endişesi gibi nedenlerin akıl sağlığını etkileyebileceğine dikkati çekti. 

Covid-19 salgınının stresi artırdığını ve özellikle ön saflardaki sağlık çalışanları, yaşlılar, sağlık problemleri olanlar, kriz ve savaş bölgelerinde yaşayanları daha fazla etkilediğini kaydeden Guterres, salgın kontrol altına alınsa dahi acı, endişe ve depresyonun bireyleri ve toplumları etkilemeye devam edeceğini söyledi. 

AKIL SAĞLIĞI HİZMETLERİ ARTIRILMALI

''Hükümetlere salgınla mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini artırma ve finanse etme'' çağrısında bulunan Guterres, akıl sağlığı hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması ve evresel sağlık sigortası kapsamına alınması gerektiğini vurguladı. 

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