Birlikte tüketildiğinde zayıflatan besinler

Bazı besinler bir araya geldiğinde sadece lezzetleri artmıyor aynı zamanda sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı oluyor.

İşte zayıflamak için birlikte tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken besinler...

Sebze + Katı yumurta:

Bir araştırmaya göre yumurta sebzelere rengini veren karotenoidlerin emilimini arttırıyor. Karotenoidler sadece fazla kilolarla savaşmıyor aynı zamanda görme kaybına karşı koruyor ve cildinizi besliyor. Salatalarınıza katı yumurta ekleyerek kilo verebilirsiniz.

Ton balığı + Zencefil:

Zencefil midenin boşalmasını hızlandırıyor ve inflamasyona neden olan enzimleri engelliyor. Ton balığında bulunan Omega-3 ise karın bölgesinde yağ depolanmasını önlüyor. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız ton balığı ile zencefil muhteşem bir kombinasyon.

Ispanak + Avokado:

Avokado yağı kolesterol seviyesini dengeliyor; B ve E vitaminleri ile potasyum içeriyor. Öte yandan ıspanak tokluk hissi veriyor ve kalorisi oldukça düşük.

Mısır + Baklagiller:

Bir araştırmaya göre baklagil tüketmeden aldığınız kalorinin aynısını haftada bir kez baklagil tüketerek aldığınızda daha kolay kilo verebilirsiniz. Diyetinize mısırı da eklediğinizde zayıflama etkisini katlayabilirsiniz. Mısırda bulunan kuvvetli nişasta sayesinde vücut kalorilerin ve glikozun çoğunu emiyor.

Kavun + Kırmızı üzüm:

Doğal bir idrar söktürücü olan kavun ödemi önlerken kırmızı üzümde bulunan bir antioksidan yağ depolanmasını azaltıyor. Şişkinliğin önüne geçmek için muhteşem bir kombinasyon.

Tavuk + Acı biber:

Protein bakımından zengin bir besin olan tavuk uzun süre tokluk hissi veriyor ve sonraki öğünlerde daha az kalori almanızı sağlıyor. Öte yandan acı biber yağ yakımına destek oluyor ve açlığı bastırıyor.

Patates + Biber:

Araştırmalara göre patates tam tahıllı besinlerden daha fazla tok tutuyor. Ayrıca potasyum bakımından zengin. Kilo vermek istiyorsanız haşlayarak tereyağsız ve sossuz tüketmelisiniz. Bunun yerine karabiber veya pulbiberle süsleyebilirsiniz. Biber yeni yağ hücrelerinin oluşumunu engelliyor.

Kahve + Tarçın:

Güçlü antioksidanlara sahip olan tarçın bel bölgesindeki yağları azaltıyor. Kahve ise tokluk hissi veriyor. Kilo vermek istiyorsanız tarçınlı kahveyi deneyebilirsiniz.

Kilo vermek için kaçınılması gereken besin kombinasyonları:

Protein ile karbonhidrat (Hamburger gibi)



Aynı anda iki tür protein (Etli yumurta gibi)

Protein ile nişasta (Tavuk ile makarna gibi)



Nişasta ile şeker (Patates ile ketçap gibi)



Şeker ile yağ (Dondurma ile pastane ürünleri gibi)



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