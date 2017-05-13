Beyni öldüren 10 yiyecek

Düşünmek, hatırlamak, çalışmak... Gün içinde yaptığımız tüm bu aktiviteler için beynimiz en önemli rolü üstlenmektedir. Beyin sağlığınızı korumak adına uzak durmanız gereken yiyecekleri biliyor musunuz? İşte Daily Mail gazetesinde yer alan beyni tüketen ve öldüren 10 gıda maddesi...

1- FAST FOOD

Montreal Üniversitesi´nde yapılan bir araştırma fast food ürünlerinin beynin kimyasını değiştirdiğini ortaya koymuştur. Fast food ağırlıklı beslendiğinizde depresyon ve anksiyete sorunları ile karşılaşabilirsiniz. İçeriğindeki katkı maddeleri öğrenme bozukluğu, motivasyon eksikliği ve hafıza zayıflığına yol açabilmektedir.

2- KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızarmış veya işlenmiş gıdalar beyin sinirlerini zedeler. Bunlar hem çocuklarda hem yetişkinlerde ciddi beyin hasarlarına yol açar.

3- TRANS YAĞLAR

Çok ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Kalp sorunları, kolesterol ve obezitenin yanında beyne de oldukça zarar vermektedir.

4- İŞLENMİŞ PROTEİNLER

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır. Doğal proteinler sinir sistemini yapılandırırken, işlenmiş proteinler tam tersini yapar, sinir sistemini tahrip eder.

5- ŞEKER

Şekerin fazla miktarda ve uzun süreli olarak kullanılması nörolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. Şeker ve şeker ürünleri aynı zamanda hafızayı da zayıflatmaktadır.

6- TUZLU VE YAĞLI GIDALAR

Tuzun kalbe zarar verdiğini herkes bilir. Zekayı da gerilettiği ispat edilmiştir. Bilinmeyen şey ise tuzun içindeki yoğun sodyum beyne de zararlıdır ve düşünme yeteneğini zayıflatır.

7- YAPAY TATLANDIRICILAR

Yapay tatlandırıcıların daha az kalori içerdiği doğru olsa da faydasından çok zararı vardır. Uzun kullanımlarda beyin hasarına ve zihinsel bozukluklara yol açar.

8- İŞLENMİŞ GIDALAR

Tıpkı kızarmış gıdalar gibi işlenmiş gıdalar da merkezi sinir sistemine zarar verir. Bu da dejeneratif beyin bozukluğuna yol açar ve azheimer hastalığına neden olur.

9- TAHILLAR

Tahılların hepsi beyin fonksiyonlarına zarar verir. Sadece yüzde 100 tam kepekli tahılların tüketilmesi önerilir.

10- NİKOTİN



Nikotin, vücudunuzun en önemli organı olan beyninize kan gitmesini engeller. Kan gitmezse oksijen de gitmez. Bu da beyninizin yavaş yavaş ölmesine yol açar.