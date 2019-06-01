 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
7 0
Oero’dan SOS’e destek
Oero’dan SOS’e destek
8 0
 
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
55 0
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
Türkiye’den sondaj için yeni Navtex iddiası
6 0
Güven oylaması bugün
Güven oylaması bugün
5 0
Bayram için geri sayım başladı
Bayram için geri sayım başladı
3 0
UKÜ devam dedi
UKÜ devam dedi
16 0
banner82

Beyaz sirke içti, hayatını kaybetti

banner27

Mersin'in Tarsus ilçesinde beyaz sirke içen bir kişi hayatını kaybetti

banner262
Beyaz sirke içti, hayatını kaybetti
banner267

Mersin Tarsus'ta Fahrettinpasa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Faruk Karasu, evlerinde beyaz sirke içmesi sonucu rahatsızlanarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Burada yapılan tedavi sonucunda şahıs hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle taburcu edildi. 
Taburcu edilmesinin ardından tekrar rahatsızlanan Karasu, aynı gün götürüldüğü hastanede yoğun bakıma alındı. 
Karasu’nun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.