Beslenmenin Alzheimer hastalığında rolü

Alzheimer; beyinde hücre kaybıyla meydana gelen ve kendini hafıza kaybıyla gösteren nörodejeneratif bir hastalıktır. Tam gelişim nedeni belli olmasa da, sosyal, psikolojik, çevresel, yaşam tarzı, medikal, genetik faktörler ve beslenme alışkanlıklarının eşlik etmesiyle Alzheimer hastalığının ortaya çıkabileceği düşünülmektedir.

Her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer hastalığında da (A.H.) beslenmede yapılacak değişiklikler hastalığın korunmasında ve ilerlemesinde fayda sağlanabilmektedir.

Yapılan çeşitli bilimsel araştırmalarda A.H ve beslenme arasındaki ilişki ile koroner kalp hastalığı ve beslenme arasındaki ilişki ile benzer bulunmuştur. Özellikle beslenmede yapılan yüksek kalori alımı, alkol tüketimi aşırı doymuş yağ tüketmenin Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırmakta olduğu, Antioksidanlardan zengin ve omega 3 yağ asitininden zengin beslenmenin ise Alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürücü etki sağladığı bildirilmiştir.

Alzheimerden korunmak için balık yiyin

Özellikle bitkisel kaynaklı sıvı formdaki yağ asitlerinin örnek Omega- 6 (mısır özü yağı, ayçiçeği yağı, soya yağı), Omega- 9 (zeytinyağı) , Omega- 3 ( keten tohumu yağı, kanola yağı, soya fasülyesi, ceviz, bal kabağı çekirdeği, semizotu, kurubaklagiller, kolza tohumu, somon balığı, uskumru, ton balığı, alabalık, sardalye, kabuklu deniz ürünleri ve az miktarda yumurta da bulunur. Özellikle yeni doğum yapmış anne sütünde de omega-3 fazlasıyla bulunur) Beslenmede yüksek düzeyde tutulması demasn (bunama) riskini azalttığı bildirilmiştir.

Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda doymuş yağ tüketimi (hayvansal kaynaklı olup oda sıcaklığında katı olan yağlar) fazla olan bireylerde, düşük olanlara kıyasla daha yüksek Alzheimer gelişim riski olduğu gösterilmiştir.

Yapılan araştırmalarda Omega-3 yağ asitlerinin düzeylerinin Alzheimer hastalığı olan kişilerde daha düşük olduğu bulunmuştur. Özellikle beyinde en fazla bulunan DHA asitin alımının artırılmasının da Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığı bildirilmiştir.

Yapılan başka bir araştırmada hiç balık tüketmeyenlerle haftada 1 kez balık tüketen kişiler karşılaştırılmış ve haftada 1 balık tüketen grupta Alzheimer gelişim riski % 60 oranında azalttığı bulunmuştur.

Sonuç olarak haftada 1-2 sefer balık tüketmenin ara öğünlerde tüketeceğimiz yağlı tohumların veya yemeklerde kullanacağımız sıvı formdaki bitkisel yağların alzheimerdan koruyucu etkisinin olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

Vitaminler Alzheimerdan koruyor

Antioksidanlar beyni oluşabilecek hücre hasarlarından koruyucu özellik göstermektedir. Özellikle E ve C vitaminlerinin Alzheimer riskini azalttığı bildirilmiştir. Antioksidan (hücreleri zararlı bileşiklerden koruyan) özellik gösteren vitaminleri beslenmenizde ihmal etmeyin.

C vitamini ( çilek, narenciye, Frenk üzümü, kivi, lahana, ıspanak, maydanoz, yeşil biber, patates en zengin C vitamini içeren besinlerdir)

Beta karoten ( ıspanak, marul, lahana, brokoli, kavun, şeftali, havuç, kayısı, kırmızı ve yeşil biber)

Flavonoid ( yeşil, sarı, beyaz, ve kırmızı renkli olan sebzelerde, pancar, mor lahana, havuç, kayısı, domates, patates, soğan, patlıcan, elma, armut, şeftali gibi)

B12 Vitamini ( yumurta, peynir, kırmızı et, danaciğer, sığır, ördek ciğeri, balık ve deniz ürünleri)

Folik Asit ( mercimek, yeşil yapraklı sebzeler, narenciye, kuşkonmaz, barbunya, brokoli, zenginleştirilmiş ekmek ve tahıllar, ayçekirdeği, domates suyu, ve yumurta).

Yeşil çay Alzheimerdan koruyor

Polifenoller sebze, meyve, çiçek ve otların içinde bulunan bileşiklerdir. Polifenol yönünden en zengin besinler bitki çayları, taze sıkılmış meyve suları ve kırmızı şaraptır.

Özellikle bitki çayları vücutta hücrelere zarar verecek olan serbest radikalleri vücuttan temizlemeye yardımcı olacak polifenollerden zengindir.

En çok polifenol bulunan yeşil çayın demans ve Alzheimer hastalık riskini azalttığı yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Tüm bunların yanında sebze-meyveleri günlük beslenmemizde hergün yer alması da polifenol alımımızı artırır ve Alzheimerdan koruyucu özellik sağlayacağını unutmayınız.