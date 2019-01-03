Beslenme ve stres

Gerek çalışma hayatımız, gerekse sosyal hayatımızda yaşadığımız problemler, gerginlik yaratıp stres yaşamamıza neden olabiliyor. Birçok faktörle stresi azaltabilirsiniz. Yaşantımızın her anında olan beslenme de stresi yenmekte birincil rol oynuyor yapılan çalışmalarla çeşitli özellikteki besinlerin sinirleri iyileştirdiği ve stresi yenmekte etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu haftaki yazımızda çeşitli besinleri özellikleri yönünden ele aldık peki nasıl oluyor da bu besinler sinirlerimizi yatıştırmakta etkili oluyor…

Besinler stresi nasıl etkiliyor?

Stresli zamanlarımızda ne yazık ki elimiz çikolata, kek, kurabiye gibi aşırı tatlı aşırı şekerli gıdalara gidiyor. Halbuki bu tip aşırı şekerli gıdalar anksiyete durumunun derinleşmesine yol açabilir. Şekerli gıdalar, kan şekerini hızlı yükselterek, böbrek üstü bezinden salgılanan hormonların aktivitesini dengesiz hale getirir. Oysa şekerli gıdalar yerine tercih edeceğiniz çeşitli gıdalar sinirlerinizi yatıştırmaya ve stres modundan çıkmanıza yardımcı oluyor.

Tatlı patates

Yüksek düzeyde triptofan( bir çeşit aminoasit) içeren tatlı patates kaliteli bir karbonhidrat seçeneği, zengin triptofan içermesi sebebiyle beyinde serotonin (mutluluk hormonu) sentezlenmesini artırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca bağışıklığı güçlendirici β-karoten içeriyor, karbonhidrat içermesi nedeniyle kan şekerini yükseltici etkiye sahiptir, diğer patates çeşitlerine oranla daha fazla lif içeriyor ve sizi daha çok tutuyor.

Fasulye

Fasulye zengin magnezyum içermesi nedeniyle kas gevşemesini ve kan basıncını düşürücü etki sağlıyor. Magnezyum doğal bir kas gevşeticidir ve stresi azaltıcı özellik gösterir. Eğer kandaki magnezyum seviyeniz düşükse sık sık baş ağrıları ve kramp ağrıları yaşayabilirsiniz. Fasulye iyi bir magnezyum kaynağıdır. Ancak fasulye çeşitleri arasında en iyi siyah fasulyedir. Hem lif, hem de protein açısından ve magnezyum açısından en iyi siyah fasulye gösteriliyot ( brezilya fasulyesi) . Zengin lif içeriğiyle kan şekeri seviyelerinin kontrolü şekilde yükseltmede de etkili.

Kuşkonmaz (ayrelli)

Zengin B₆ ve folik asit içermesi nedeniyle kandaki dopamin seviyelerini artırıyor. Dopamin salgısının artışı ise beyinde doğal bir gevşeticidir. Bu iki önemli vitamin hem bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı hem de sinir sistemi işlevlerinde önemlidir. Kuşkonmazın belki mevsimi değil ancak hazır paketlerde dondurulmuş olanlarını tercih edebilir, gerek çorba olarak veya yöresel yemeğimiz olan yumurtayla beraber tüketebilir ve faydalanabilirsiniz.

Fındık

Stres altındayken vücudumuzda kalp atım hızını ve kan basıncını artıran kortizol ve adrenalin gibi hormonlar salgılanır. Fındık, ceviz, badem omega 3 yağ asitlerinden zengin kaynaklar arasında yer alır. Omega 3 yağ asiti ise stres hormonlarını düşürücü etki gösterir. Fındık, B grubu vitaminleri açısından zengindir. B grubu vitaminleri sinirsel işlevlerde önemli rol oynar. Ayrıca fındık serotonin üreten karbonhidrat sağlaması ile de stres azaltıcı özellik gösteriyor.

Yoğurt

Zengin Kalsiyum ve Magnezyum içermesiyle hem kan basıncını hem de kas gevşetici özellikleri bulunuyor. Ayrıca prebiyotik özellikleri sayesiyle de stres kaynaklı yaşanılan sindirim problemlerini gidermeye ve yatıştırmaya da yardımcı olur. İçerdiği protein ve karbonhidratların etkisiyle kan şekeri dalgalanmalarını önler ve hormon seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olur.

Yulaf ezmesi

Kahvaltıda tercih edebileceğiniz yulaf ezmesi size günlük lif ihtiyacınızın çoğunu karşılamanın yanı sıra, B grubu vitaminleri ve magnezyum içeriğiyle de kan basıncı düşürücü, beyin, sinir ve böbrek üstü bezlerinin beslenmesine yardımcı olup serotonin seviyelerinin artışını sağlayarak stresi azaltıcı etki gösterip iyi bir denge sağlayacaktır. Ara öğünlerinizde yoğurtla karıştırıp tüketebileceğiniz veya kahvaltılarda ana öğün olarak tüketeceğiniz yulaf ezmesini beslenme alışkanlıklarına ekleyin, faydalarını hissedeceksiniz…

Sağlıklı günler dilerim…